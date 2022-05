Acompaña a su amigo de trabajo a aplicarse la vacuna anticovid

Juan Manuel trabaja en una frutería y está mañana, se dio tiempo para acompañar a su amiguito y compañero, a aplicarse la vacuna contra el Covid-19.

En punto de las nueve de la mañana, llegaron al Hospital Móvil Covid- 19, ubicado a un costado del General Regional, para que el adolescente de 14 años de edad, se aplicará la vacuna.

César tiene 14 años, estudia el segundo grado de secundaria en el turno vespertino y vive en la colonia Héroes de León. Por las mañanas, trabaja en un puesto de frutas cercano a su domicilio.

“No me avisaron, apenas hoy en la mañana me dijeron que Juan Manuel me iba a traer, me tomó por sorpresa”, dijo mientras se reía nerviosamente y esperaba que le aplicarán la dosis anticovid.

Daniel Díaz encabeza vacunación

Minutos antes de las nueve de la mañana el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, encabezó el arranque de la campaña de vacunación.

“Hay muy buena respuesta de la población, algunos niños vinieron y van a tener que regresar a clases. Como podemos ver ayer tuvimos noventa nuevos casos de Covid-19, semana a semana se está viendo un incremento leve en los contagios y afortunadamente ya comenzamos a vacunar a los menores de este rango de edad”. Comentó el Secretario de Salud.

En este punto, el Hospital Móvil, hay disponible 7 mil 800 dosis para aplicarse entre este viernes 27 y sábado 28 de mayo.

El biológico que se está aplicando es del laboratorio Pfizer- BioNTech y es la única que está aprobada para menores hasta el momento. “Solamente vamos a aplicarla a niños de 12, 13 y 14 años, es segura y no hay hasta el momento, no existe todavía una vacuna en el país para niños menores de 12 años”. Precisó Díaz Martínez.

Por último, el titular de salud en el estado, dijo que es requisito indispensable que los niños tengan en esta ocasión, al menos los 12 años cumplidos, si los cumplen en una semana o un mes o en este mismo año, deben esperar la siguiente campaña.

En León, hay disponible seis puntos de vacunación, además del Hospital Móvil, se encuentra Plaza Venecia, la clínica del ISSSTE, la clínica T1 del IMSS, el CAISES de la Avenida Miguel Alemán y la Deportiva León 1.

En todo el estado se aplicarán 162 mil dosis a los menores de este rango de edad, de 12 a 14 años, en 51 puntos de vacunación instalados en los 46 municipios de Guanajuato.