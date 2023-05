Acepta municipio de León recomendaciones de Derechos Humanos por el caso de la menor Dulce

León, Gto.- El municipio de León, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aceptó las recomendaciones que emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato tras un proceso de investigación, luego de que tres elementos de la Policía arrestaron a Dulce, una menor de 12 años de edad, cuando iba a la tienda.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Los hechos ocurrieron el 16 de octubre del 2022 y apenas la semana pasada Derechos Humanos emitió la recomendación al gobierno municipal de León. En este sentido, el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, informó que el viernes pasado se entregó el oficio de aceptación.

“Se aceptaron, hay que reconocerlos, el viernes se entregó el oficio de que se aceptaban las recomendaciones, hay que hacer un trabajo todavía muy grande dentro de los cuerpos de Seguridad Pública, hay capacitaciones”, comentó.

Mario Bravo Arrona aseguró que se aceptaron las cinco recomendaciones y que se van a seguir al pie de la letra, sin embargo, en el caso de una juez cívico que también se vio involucrada en la situación, dijo que ella impugnará y desde ese punto la Secretaría de Seguridad ya no tiene facultades.

“Ya el área jurídica está trabajando para seguirle, acuérdense que en un momento me di a la tarea de solicitarle al secretario técnico de Honor y Justicia que me apertura esa queja de parte del reporte que nos llegó y se está trabajando, nada más vamos a ver en qué términos hace la investigación (...) La recomendación del juez cívico se aceptó y el tema de la juez cívica general ella ya está impugnando, pero es un tema que no está en manos de la secretaría”, dijo.

“SE VA A CORREGIR TODO LO QUE SEA NECESARIO”, ALEJANDRA

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez aseguró “Vamos a aceptar lo que tengamos que aceptar, siempre lo he dicho, aquí no queremos impunidad” y que se va a corregir todo lo que sea necesario.

Referente a la demora del proceso dijo que lleva su tiempo porque hay plazos que se tienen que cumplir “los procesos implican desde notificar, investigar y hay plazo que marca la propia normativa entonces no te los puedes brincar porque entonces estarías violando la ley”, comentó.

El secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Lona, dijo que los tres elementos que se vieron involucrados siguen en proceso de investigación y que en la siguiente sesión de Ayuntamiento subirán una propuesta relacionada, pero no dio más información aunque adelantó que se trata de la modificación a una ley.