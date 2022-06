Acepta Alvar Cabeza de Vaca incremento del 200% en el delito de extorsión

León Gto.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca declaró que se incrementó un 200% el delito de extorsión en los primeros cinco meses del actual año.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Yo me voy a lo denunciado y aquí también abrimos el parteaguas de lo no denunciado, de la cifra negra, esa no la conocemos, no la podemos apreciar pero no tenemos cómo exactitud un número para saber en determinados delitos como la extorsión cuántos fueron.

Sin embargo en los si denunciados si tenemos un número perfecto que tiene un incremento de más del 200% en lo que va del año, pero habría que revisar también por qué hay registro”, comentó Alvar Cabeza de Vaca.

Esto luego que se diera a conocer el incrementó de carpetas de investigación por el delito de extorsión con las que cuenta la Fiscalía General del Estado, donde de enero a mayo del 2020 se contaba con siete carpetas de investigación, en el año 2021 se llegó a 55 y en este 2022 se tienen registradas 206 carpetas por este delito.

Alvar aseguró que dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato han detectado que los grupos criminales locales cuentan con un “modus operandi” totalmente identificado en tres acciones.

La primera es cuando un comerciante o persona recibe una extorsión directa, donde el responsable acude directamente con esta persona para amenazarla, la segunda se realiza vía telefónica y una tercera también utilizando el teléfono donde en esta convencen al familiar de separarse por un tiempo del núcleo social y familiar para posteriormente ellos puedan solicitar algún beneficio monetario para la libertad de esta persona.

“La principal región que se está atendiendo si es la región de Celaya y sus municipios circunvecinos, donde más se da, si hablamos de aquí de León, no tenemos un alta referencia”, aseguró el titular de la Secretaría.

“Por parte de la seguridad pública del estado, nosotros seguiremos promoviendo el número 089, que allí tomamos datos de manera anónima y se comparten con la Fiscalía para iniciar las investigaciones, esto es cuando hablamos de una extorsión directa al comerciante, ya sea si de paso un sujeto deja una cartulina, un papel, dejando un teléfono, es decir en un contacto mucho más personales o más directos”, añadió Alvar Cabeza de Vaca.