Acalorada discusión por cobro a niños en la Feria

León, Gto.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobierno rechazaron la propuesta del presidente del patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz, quien pretendía reducir la estatura mínima para pagar boleto de acceso a la Feria de León, 1.40 metros a 90 centímetros.

La discusión llegó a las llamadas de atención a Muñoz Márquez, de parte de Ana María Esquivel Arrona y de la síndica Leticia Villegas Nava. “Estás ante el Ayuntamiento, ante una Comisión del Ayuntamiento; te pedimos ser tolerante”, le dijeron.

Por un momento se calmó pero volvió a estallar cuando se votó la propuesta de dejar la altura mínima como estaba (1.40 metros), “todos los días” y no sólo de lunes a miércoles.

“¿Todos los días?” Exclamó Muñoz Márquez. “Sí”, le respondió Leticia Villegas. “¿Entonces para qué nos invitaron?” volvió a exclamar el representante de la Feria. “Todo está grabado”, le dijo la síndica… luego unos segundos de silencio y de pronto se escucha el murmullo de la misma Leticia Villegas… “por eso no les va a ir bien”.

Finalmente por mayoría de votos se acordó revisar para el jueves la altura mínima de los niños para que no paguen boleto y analizar la venta de boletos en otros establecimientos que no sean las instalaciones de la Feria, pero cuya comisión la pague el usuario y no el municipio.

El compromiso de Juan Carlos Muñoz es que sería de no más de un peso de Comisión. Los votos en contra de ambas propuestas fueron de los dos regidores de Morena, Gabriela Echeverría y Gabriel Durán.

Lo que molestó a Juan Carlos Muñoz es que se desestimaron sus argumentos, pues para la reducción de la estatura dijo que así funcionaba en Disneylandia. “pero no estamos en Disneylandia”, le dijo la regidora Ana María Carpio. “Esta es una feria popular”.

En la discusión sobre la altura, alguien dijo que incluso hay niños recién nacidos muy grandotes y que si se bajaba a 90 centímetros, pues solo entrarían gratis los bebés y los de dos años.