Abstinencia por la pandemia; el futuro será mejor

León, Gto.- Este año no volverá a ser, los apóstoles, las mujeres piadosas, no llorarán a la representación de Cristo en su camino al Calvario. Víctor Padilla dice que por todo esto que ha pasado de la pandemia lo ve como una abstinencia y que en años posteriores será mejor el tradicional Vía Crucis del Calvario.

Víctor Padilla Salazar en compañía de Teodoro y Paco, en tiempos de Cuaresma se preparaban con antelación y este año, como el anterior, no ha sido así, él se ha quedado en casa a hacer sus pares de zapatos especiales para mariachis en León. “No se va a poder hacer, justo por esto que ha pasado, estamos todos tristes, sinceramente la gente nos pregunta también que si no se va a organizar y no, hasta nuevo aviso”.

“Para qué quiere uno, si es mucha gente” dice Víctor que ni de manera virtual se organizó el viacrucis del Calvario en Barrio Arriba, dice que de cualquier modo las personas subirían a verlo y se abarrotarían alrededor.

Pese a que no habrá víacrucis en Barrio Arriba los personajes se prepararon por si se tenía el permiso de las autoridades. Comentó Salazar que “los personajes se han subido a ensayar, el que la hace de Jesús, los apóstoles, han subido, a platicar pues a que no se pierda la tradición, estábamos preparándonos de todos modos con todas las medidas, esperando la autorización”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Prohibidos los viacrucis en la calle

Don Víctor es muy conocido en el barrio, pues es quien se encarga de todos los arreglos para realizar la representación de Cristo en su juicio, hasta la cruz, Víctor tiene alrededor de cuatro décadas de organizar la representación. “Sinceramente siente uno tristeza por tantos años, de que esto es una tradición en el Calvario yo ya tengo más de 40 años, con Don Juan Galván empecé, empecé a juntarme con él, nos dejaron el cargo”.

Pero ve la situación con optimismo. “Nos sirve de abastecimiento de reflexión, los vecinos saben y me preguntan, oye ¿no va a ver viacrucis? A todos, hasta nosotros mismos, desde el lunes Santo, desde el Domingo de Ramos, estaba arriba, en el Calvario, sacando los tapancos y me bajaba hasta las 11 o 12 de la noche, cada año, mi familia ya sabía”, dijo don Víctor que hasta dejaba sus salidas familiares en Semana Santa con tal de que el VíaCrucis saliera bien.

Ahora se resigna a hacer sus pares de zapatos de charol y él como otros obreros en la ciudad, dejaban todo para ponerse en sus papeles. ”Esa fe de estar allá arriba sirviéndole a Dios, a mi mamá Paola Salazar siempre le gustó verme, se empapa uno, pero hay más tiempo para salir, bendito sea Dios... hasta nuevo aviso”.