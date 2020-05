Abren restaurantes la próxima semana

León, Gto.- La sana distancia y operar a solo 25 ó 30 % de capacidad son algunos puntos de los protocolos establecidos para la reapertura de restaurantes de esta ciudad, a partir de la próxima semana de acuerdo a lo establecido por el gobierno municipal.

Si, reanudan actividades restaurantes

Gloria Magaly Cano de la Fuente, directora de Hospitalidad y Turismo de León, dio a conocer que se continúan los trabajos con el sector servicios y turismo en la definición de protocolos de medidas de seguridad para empleados, medidas en el manejo de proveedores y clientes.

Incluso la capacitación programada a este sector podría empatar con inicio de actividades, lo que facilita el atender dudas y compartir de primera mano lo que se vivido.

Si es un hecho, “me refiero a la próxima semana que reanudan los restaurantes”, es por ello que se han emitido recomendaciones, que se concentren en servicio a domicilio y para llevar y dentro de esta etapa se considera atender en piso, agregó.

Pero no todos

Los restaurantes tendrán que operar a una capacidad de 25 al 30% como máximo en la atención, “algunos no lo podrían llevar al no respetar la sana distancia” por lo que no lo van hacer todos al referirse al reinicio de actividades, indicó.

En el caso de las plazas públicas o centros comerciales que cuentan con estos giros, hablamos de situaciones diferentes recalcó precisar que hace falta detallar los protocolos en estos escenarios, pero no lo van hacer todos.

Ultiman detalles para Hoteles

Gloria Magaly, descartó que giros como bares y cantinas, al ser contar con espacios reducidos al menos en los más tradicionales, no inician con restaurantes.

En el caso de hoteles está por definirse protocolos y que fueron diseñados por ellos en situaciones de cómo tratar familias con niños, adultos mayores, en ocupación doble, se trata solo de algunas precisiones.

Lo cierto que permanecen abiertos para atender la demanda de trabajo de las industrias cercanas como la automotriz, textil entre otras.

La dirección de turismo, indicó que mantiene mesas de trabajo con centros comerciales y plazas públicas, Outlets para ultimar detalles de las reglas de operación. Mientras que el la coordinación con el giro de organizadores de eventos sociales e instituciones se revisan las medidas a tomar, analizar los procesos de pre, post y durante el evento, en donde se han ampliado en protocolos, dado que el protocolo propuestos por estos dos sectores tiene buen avance.

Se dijo que en torno a la cadena de proveeduría de convenciones, ellos están avanzados, en su protocolos lo que facilita establecer el regreso gradual, señaló.

