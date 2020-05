Aborto, tema no tocado en conferencias de salud a mujeres

Durante la Semana de la Salud de las Mujeres organizada por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de León no se tocó el tema del aborto y la directora Mónica Maciel negó que no se tratara de una omisión derivada de que la administración municipal es panista.

“El tema en específico no fue tocado por las especialistas en los diferentes temas que se impartieron, fueron como focalizados en cada una de los temas específicos, pero en algún punto, así tal cual, pues no, no, no, no fue tocado, seguramente después puede darse la situación”.

“Las mujeres no lo tocaron, pero sí se habló de cómo era importante sobre todo hablarles de la sexualidad de las niñas, niños y adolescentes ¿No?”, dijo.

Esto pese a que esta semana el tema en el Congreso del Estado de Guanajuato fue la iniciativa presentada por Morena y el PRD para aprobar la despenalización del aborto en estado, misma que fue rechaza por la fracción panista.

Sin embargo, Mónica Maciel dijo que en la Semana de la Salud se priorizó el tema del derecho a la salud de las mujeres como un derecho humano.

Cuando se le cuestionó sobre si la ausencia del tema tenía que ver con la ideología del partido al que representa mencionó lo siguiente.

“No, me parece que no tiene que ver con un tema de omitirlo, yo creo que nosotras en el instituto siempre hemos tenido la apertura a los diferentes puntos de vista sobre las diferentes formas de pensar y sobre los temas que se ponen en la mesa”, dijo.

Y descartó que se tratara de una estigmatización del tema y que se tratara de una falta a los derechos de las mujeres a estar informadas.

Además, dijo que no contaba con el dato sobre cuántas mujeres han pedido asesoría legal al instituto para acceder a la interrupción del embarazo en hospitales públicos de León.

“Nosotras no contamos con ese dato, no sé si la Jurisdicción pueda contar con ese dato o algunas otras instituciones de salud”, agregó.

Algunas de las participantes en las conferencias expresaron que “hay que darnos la oportunidad de reconocer que todas y todos tenemos derecho a una sexualidad sana”. “Muchas gracias por abrir estos espacios de conversación”. “Es importante que platiquemos con nuestros hijos sobre la sexualidad y decirles las cosas como son, con palabras adecuadas a su edad”. “Gracias por tocar estos temas, soy psicóloga y docente de universidad y veo una educación sexual súper atrasada y es feo, me he encontrado a alumnas mayores de edad que nunca se han visto y no toleran siquiera hablar de la menstruación”.