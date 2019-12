Abogan diputados por casas en abandono

LEÓN, GTO.- El Congreso local, genera leyes para la reactivación de todas aquellas viviendas que se encuentran en situación de abandono y que abonan a la inseguridad, dijo el diputado Rolando Alcantar Rojas

“Por supuesto que existe una ley que regule esa parte no para que no se da esta situación”, dijo el legislador local, “yo he visto que de verdad el municipio ha tratado de batir mucho el tema, ha detectado que algunas de estos espacios de vivienda han llegado a ser comercializados hasta en más de dos ocasiones afectando a familia”, aseguró.

Debe de haber una política férrea, “hoy en día es increíble, existen un sin número de viviendas desocupadas, deshabitadas que incluso, él que la compró ya le perdió en un juicio o algo por el estilo y no se aprovecha”, indicó.

“Pero además se tiene que trabajar en el tema de asentamientos irregulares, para brindar mejores opciones de vivienda a las personas que lo necesite”, agregó.

En la mayoría de los casos comentó, “quien la compró ya la perdió en un juicio o algo por el estilo, las autoridades deben de generar una cultura de legalidad, encaminada a orientar al ciudadano de verdad que hay posibilidades de adquirir viviendas de manera segura”.

Por ello, propuso el reforzamiento de campañas informativas que dejen al descubierto los riesgos latentes a los que se enfrentan los ciudadanos que llegan a adquirir casas deshabilitadas o en predios irregulares, “además de promover los servicios que ofrece el gobierno para adquisición de vivienda económica”, finalizó.