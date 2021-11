Abasolo, listo para transitar al desarrollo: Rocío Cervantes

Abasolo está listo para dar el salto hacia el desarrollo y aprovechará su ubicación estratégica en la que se encuentra para buscar convertirse en el nuevo imán de atracción de inversiones y en donde el sector agroindustrial será una de las prioridades para consolidar al municipio como el importante proveedor de alimentos que ya lo es.

Así lo aseguró la presidenta municipal de Abasolo, Rocío Cervantes Barba, quien dijo que uno de sus objetivos que se ha trazado es continuar con lo que se estuvo haciendo bien en administraciones anteriores, pero mejorar y cambiar aquello en donde hubo desaciertos y con ello atender las áreas de oportunidad para que al municipio y a sus habitantes les vaya mejor.

La alcaldesa de Abasolo dijo que el municipio tiene mucho potencial.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Rocío Cervantes Barba aseguró que a un mes de haber llegado a la presidencia municipal, de inmediato le imprimió lo que dijo será su sello en los próximos tres años: todos trabajarán para servir a los abasolenses y el trabajo deberá ser diario y en donde los resultados serán medibles, “porque lo que no se mide, no se puede mejorar”.

“Debemos preocuparnos los gobiernos municipales por evaluarnos, porque tarea que no es medida no puede ser mejorada, porque si nosotros no nos evaluamos, no vamos a poder saber, por ejemplo, con cuántos barrenderos alcanza para mantener limpio un bulevar, porque si no se evalúa, habrá quien diga 'se necesitan 30', 'oye, pero son sólo siete kilómetros', 'no, se necesitan 30', entonces si no mides, vamos a seguir igual”, dijo.

Mejorar lo que se hizo bien y atender áreas de oportunidad, el reto.

Por ello, Rocío Cervantes explicó que está realizando un análisis de las finanzas con que cuenta el Municipio, pues si bien se tienen contemplados los pagos de las obras que fueron heredadas a la actual administración, reconoció que sí tendrá que hacer un ajuste de los recursos municipales, con el objetivo de no solicitar anticipo de participaciones, aunque dejó en claro que de ser necesario, lo solicitará.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Esperan regreso masivo de migrantes por fiestas de fin de año

Para la alcaldesa de Abasolo, la primera que ejercerá este cargo de manera Constitucional, dijo que otro de los objetivos prioritarios es mejorar sustancialmente el tema de los servicios públicos, uno de los problemas que ha arrastrado el municipio y que señaló por fin serán atendidos.

“Sé muy bien que la problemática de mi municipio es muy inherente a la cuestión de los servicios públicos municipales, el tema de la recolección de basura yo sé que no es un tema que aqueja únicamente a Abasolo, sino que la pandemia nos hizo socialmente más productores de basura y es una de los puntos a tratar y de las cuestiones a las que le tenemos que dar mayor atención”.

Listos para dar el salto al desarrollo

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Mueren 163 trabajadores del sector salud durante pandemia

No obstante, Rocío Cervantes aseguró que a la par de mejorar los servicios que brinda el Gobierno Municipal, Abasolo está listo para levantar la mano y salir por las inversiones nacionales y extranjeras que están interesadas en traer sus capitales al estado.

La alcaldesa abasolense explicó que en el plano agroindustrial está por convocar a todos los empresarios que hay en el municipio, tanto los locales como los que han llegado de fuera para invertir, para formar un bloque que empiece a consolidar a Abasolo como un importante hub de alimentos, pues desde este municipio están saliendo los más importantes productos del sector alimentario del estado.

“En Abasolo no nos hemos organizado lo suficientemente bien, hay muchos empresarios dedicados al ramo agrícola que son nacidos en el municipio y que cultivan ahí y hay otros que no lo son, pero que intervienen en Abasolo, entonces buscaremos cómo fortalecernos como nodo para ser un polo fuerte del clúster agroindustrial de Guanajuato y con nosotros como protagonistas”.





Abasolo, punto estratégico

Rocío Cervantes señaló que Abasolo está siendo considerado también como un importante punto estratégico por su ubicación intermedia en la carretera federal 90 y lo cual aha redundado en que sea considerado por el Gobierno del Estado como la sede de un centro de operaciones regional de la Coordinación Estatal de Protección Civil, por ejemplo.

“El propio Gobierno del Estado está vislumbrando a Abasolo como un punto estratégico, ya por ahí supe que la cuestión regional a manera educativa va a tener su sede en el municipio, Protección Civil está vislumbrando tener una sede regional en Abasolo, estamos confirmando que somos un lugar estratégico en la carretera federal 90 y que debemos aprovechar para nuestro desarrollo”.

Alza la mano por inversiones

Pero no sólo eso: Rocío Cervantes señaló que Abasolo tiene la inmejorable oportunidad de atraer inversiones de todos los sectores, algo por lo que se estuvo trabajando durante años y donde ahora sí hay las condiciones para ello, por lo cual es momento de salir a convencer de que el municipio es óptimo para esos capitales.

“Hace falta explotar la franja de la carretera federal 90. Somos un punto estratégico, estamos a dos horas de Guadalajara, a tres horas de la Ciudad de México, tenemos capital humano, existe una universidad tecnológica, que es un semillero de ingenieros y que estamos exportando a otros municipios, pero es momento de que veamos eso traducido a favor de nuestro municipio”.

Rocío Cervantes Barba comentó que desde ya está trabajando por transformar a Abasolo, pues es momento de que dé ese salto que lo ponga en las grandes ligas del desarrollo, pero sin que el municipio abandone su cualidad de ser un lugar acogedor, confortable e incluso seguro.

La alcaldesa de Abasolo señaló que uno de los objetivos es que en tres años se esté hablando de lo bien que se hizo en el municipio y de que otra realidad para éste sí era y fue posible.