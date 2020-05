Abandono propició violencia: Mauricio Hernández

El abandono que tuvo Guanajuato durante años por parte de los gobiernos, fue lo que propició la grave violencia en la entidad, por lo que ahora la Guardia Nacional junto con la Federación atienden no sólo con una estrategia en las zonas de riesgo, sino también a través de programas sociales y con la enseñanza de valores.

Así lo dijo Mauricio Hernández Núñez, delegado de los Programas Integrales del Gobierno de México en Guanajuato, quien aseguró que la Guardia Nacional esta trabajando en el estado; sin embargo, señaló que la alta violencia e incidencia delictiva no se mitiga sólo con la intervención de más elementos de seguridad, sino de fortalecer los programas de Bienestar.

“Hay que entender que el eje y la estrategia de este gobierno no se basa en la cantidad de elementos ni cuarteles, sino de anticiparnos a lo que ocasionan los delitos y esto implica fortalecer el trabajo de Bienestar (...) porque sin Bienestar se crea un caldo de cultivo propicio para que existan conductas antisociales y eso es algo que ha ocurrido en Guanajuato, ha habido un abandono por años que ha orillado a mucha gente no sólo por necesidad, sino por una pérdida de cultura, de valores y una total desatención de todos los gobiernos para que esa situación se genere de manera tan grave”.

No obstante, el delegado aseguró que la Guardia Nacional está trabajando con 18 cuarteles distribuidos en los 46 municipios del estado para atender la inseguridad, pero además, se focalizan principalmente en zonas de riesgo, como Apaseo El Grande, Apaseo El Alto, Celaya, Villagrán y comunidades rurales por donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), para contener delitos como el robo de combustible.

“La Guardia Nacional está en todos los municipios, hay algunos que son prioridad por los indices tan elevados de violencia, incluso en un propio municipio y hasta regiones, lo que no quiere decir que no se desatienda todo lo demás (...) pero no sólo con la parte coercitiva, ni con la capacidad instalada de las fuerzas de seguridad, sino que además se esta trabajando en una capacidad policial de bienestar como nunca antes se ha visto en el país”.