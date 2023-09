Abandona Ismael Plascencia informe de Ale Gutiérrez por empezar tarde

León, Gto.- El presidente de Concamin en Guanajuato, Ismael Plascencia Núñez, abandonó el evento del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, tras esperar casi 40 minutos después de la hora de la cita.

El empresario aseguró que lo citaron a las 11:00 de la mañana, sin embargo, en la agenda pública del municipio el evento se programó a las 10:30 am, situación que también generó que decenas de asistentes se salieran del evento tras ver que no comenzaba y que inició hasta las 12 del mediodía.

Para Plascencia Núñez el hecho de ser gobernantes no es justificación para hacer esperar a la gente, menos, cuando el gobierno de León como el de Guanajuato se comprometieron junto con el sector empresarial local a empezar a tiempo tras del programa “Yo Soy Puntual” que se lanzó hace casi un año.

“Lo que hemos dicho, no por ser gobernante tienes que hacer esperar a la gente, debes de respetar el tiempo de todo mundo, no es mi tiempo, no es tú tiempo de alguien específico, es el tiempo de todo mundo”, dijo.

Añadió que esperó casi 40 minutos y al ver que no empezó el evento, por lo que optó por salirse y se sumaron los presidentes de otras cámaras empresariales.

“A mí me citaron a las 11:00 de la mañana, me salí 11:40 un poquitito antes (...) Que mejor opinión que me haya salido, se salieron algunos presidentes de cámara conmigo también, ya que ellos te los digan yo no los voy a echar de cabeza, yo respondo por mí”, agregó.

Detalló que es una situación que vienen haciendo desde que arrancó el programa para trabajar en la puntualidad y que la salida de estos espacios cuando no comienzan a tiempo es un mensaje y un llamado a las autoridades para que sean puntuales.

“No puedes mandar mejor mensaje que ese, no es de hoy en adelante, desde que inicié la campaña si no empiezan puntuales esperamos unos minutos y si no nos vamos, no es de ahorita, desde el día de hoy, desde hace un año”, dijo.