A tres meses de la muerte de su padre, no tiene noticias de la fiscalía: Yozajamby Molina

León, Gto.- Yozajamby Molina, alcaldesa electa de Pénjamo, declaró que la Fiscalía del Estado no le ha informado sobre algún avance en cuanto al homicidio de su padre y su pareja sentimental cuando estaba en campaña.

La alcaldesa electa, quien acudió con su Ayuntamiento a la capacitación de alcaldes electos que organizó la Secretaría de Gobierno, destacó que mantiene su seguridad a cargo de la Guardia Nacional, y aclaró que no se ha solicitado seguridad especial para los integrantes del ayuntamiento y su equipo de trabajo, debido a que en Pénjamo no hay inseguridad y tampoco han recibido amenazas.

“No he tenido ninguna comunicación de la Fiscalía, no me han informado sobre algún avance, nada, pero tengo que reconocer que no hemos recibido absolutamente ninguna amenaza ni nada, vamos avanzando muy tranquilos. Nosotros tenemos que ir a la prevención, voltear a ver a la ciudadanía, ir de la mano de la ciudadanía, es lo que le corresponde directamente a mi gobierno municipal y es en lo que estaremos completamente enfocados”, dijo.

“No, pero tenemos que reforzar la seguridad de todos, estoy muy tranquila sigo con la misma seguridad de campaña, es la misma que nos dio el gobierno federal como medida de prevención, sin embargo pues yo estoy tranquila porque vamos avanzando”, comentó.

Sobre su gabinete de seguridad dijo que está en los últimos detalles y haciendo el análisis de varios currículums, y agregó que trabajará con el gobierno del Estado y de gobierno federal para dar los resultados que los penjamenses están esperando.

“Estamos revisando los perfiles, sin duda alguna tiene que ser un ejercicio entre los 3 niveles de gobierno, sobre todo con las autoridades federales, estamos cerrando esa pinza”.

Concluyó que no se ha reunido con Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad Federal, y adelantó que está reuniéndose con el gobierno del estado para analizar perfiles, incluidos mandos del Ejército.

“En el tema le van a entrar los expertos, en este tema tiene que ser dialogado de la mano del gobierno federal y del gobierno del Estado”, puntualizó.

Carlos Gerardo Molina Herrera, padre de la candidata a la Presidencia Municipal de Pénjamo y consejero estatal de Morena, fue atacado a balazos a unos cuantos días de concluir la campaña de la morenista, quien a la postre ganó la elección.

Este mismo viernes 24 de mayo, también fue asesinado en el Bar Azul en la zona Centro de Pénjamo a otro hombre de nombre José Guadalupe, pareja sentimental de la candidata. La policía detuvo a un hombre armado de nombre Marco, de quien se dijo es hermano de José Guadalupe.