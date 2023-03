A tres años de la pandemia son hoteleros y restauranteros de León, los más golpeados

León Gto.- A tres años que se detectara el primer caso de la pandemia del Covid-19 en León, hoteleros y restauranteros de la ciudad, que sufrieron los estragos del confinamiento y la pérdida de empleos, aseguran que estos tiempos difíciles les brindaron enseñanzas universales que adoptaron y aún mantienen.

Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de León, relató para el Organización Editorial Mexicana (OEM) que la pandemia de Coronavirus afectó gravemente al sector, a tal grado que decenas de negocios no han vuelto a abrir sus puertas.

“Esto nos dejó múltiples lecciones, primero tuvimos que enseñarnos a diversificar los recursos, ser más multifuncionales con menos, es decir, con todos los recortes que estuvimos obligados a realizar tuvimos que ser funcionales con menos personas, pudimos sacar el mismo trabajo con menor mano de obra, el estar diversificando incluso nuestras inversiones, no solo tenerlo todo invertido en un concepto, sino buscar tener más fuentes de ingresos”, explicó.

También algo que quedó como lección en esta difícil época, fue que ningún ser humano tenemos la vida comprada y que en cualquier momento, con cualquiera que sean las variantes, las circunstancias pueden cambiar.

“Para nosotros los eventos numerosos eran lo mejor y estábamos acostumbrados a que nos iba muy bien cuando había mucha gente y en momentos de pandemia el tener grandes masas no era propiamente lo mejor visto”, dijo Rocha Moreno.

Reiteró que el saber como mover sus “fichas” para ser más precisos con los recursos y presupuestos, es algo que aprendieron bien en el sector hotelero durante los ya tres años de pandemia.

Por otra parte, luego de las medidas sanitarias que se implementaron como el uso de cubrebocas, la implementación de tapetes y gel sanitizante, así como el lavado constante de manos, quedaron adoptados algunos de esos protocolos y medidas de bioseguridad para proveedores, colaboradores y clientes, mismos que eran indispensables para obtener el “Distintivo Guanajuato Sano”, como lo son el despachador de gel, tapetes sanitizantes, por mencionar algunas.

Juan Pablo Rocha recordó que lamentablemente ocho unidades de negocios ya no pudieron regresar durante la pandemia, mismos que sumados generaban más de 500 fuentes de empleo, de las que en su mayoría fueron familias que dependen de esa fuente de ingreso y que trataron de estirar sus recursos lo más posible.

“Lamentablemente se tuvieron que cerrar estos centros de negocios y es parte de lo doloroso que ha sido para nosotros esta situación; lamentablemente ya no pudieron regresar e incluso algunos de ellos ubicados, uno sobre el bulevar Aeropuerto otro en el mero corazón del centro, es decir, en el área dorada de la zona hotelera, tristemente ya no pudieron continuar y en este momento no ha regresado ninguno, hubo dos hoteles que están contra esquina de Poliforum que regresaron pero ya con otras marcas, con otros nombres comerciales”, lamentó Rocha Moreno.

Actualmente la Asociación de Hoteles y Moteles de León cuenta con 72 establecimientos que representan 8 mil 887 habitaciones, mismos que generan más de 6 mil fuentes de empleos.

Mientras que en el sector restaurantero, que también tuvo que adaptarse e incluso fue de los más afectados, en enero del 2021 se había cerrado en la ciudad 19 restaurantes debido a las restricciones de los semáforos económicos de la pandemia del Covid-19; en ese momento las pérdidas registraban más de mil 200 millones de pesos y mil 500 fuentes de empleos formales.

Actualmente, restaurantes emblemáticos como Grant’s, con más de una década en León, La Vaka en su sucursal campestre, Sanborns en Plaza León, cerca de la central camionera y Zona Piel, 75 mar y tierra, Tacos el Pata en Plaza Mayor fueron de los más sonados.