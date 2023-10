A su paso por Guanajuato, migrantes se quedan a trabajar en la industria de la construcción: CMIC

León, Gto.- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Guanajuato, Enrique Aranda Anaya, dijo que ante la crisis migratoria que se está viviendo en el país, personas de origen colombiano han optado por quedarse a trabajar en la entidad dentro de la obra.

Aseguró que es un tema de oferta y demanda, pues donde hay trabajo habrá gente por el movimiento económico que se genera, además de que muchos de ellos optan por vivir un tiempo en diferentes ciudades en lo que se calma la situación en la frontera para juntar dinero y nuevamente partir hacia el sueño americano.

Comentó que han detectado casos en municipios por donde pasa el tren como Irapuato y Celaya.

“Estamos teniendo el estrés de mucha gente que viene de parte de los que van rumbo a Estados Unidos, de los migrantes y que se quedan en Guanajuato ya con trabajo mientras empiezan a agarrar de nuevo dinero ya traen presupuesto y ahí es donde hay que trabajar. Muchos colombianos ya tenemos en las áreas de Irapuato, Celaya, gente que venía de tránsito ya se quedaron a vivir, no tengo el dato exacto, pero ya hemos visto ejemplos”, dijo.

Añadió que si bien el Instituto Mexicano de Migración ha apoyado a los indocumentados con los permisos de trabajo, él no ha contratado a personas que no estén de manera legal en territorio mexicano porque para ello es indispensable la documentación personal para la afiliación a la Seguridad Social.

Sin embargo dijo que están realizando una serie de programas para facilitarles el trámite a los migrantes.

“Ahí el Instituto de Migración está haciendo un buen trabajo porque sí es muy rápido el permiso de trabajo. Acuérdense que llegan a nuestras empresas y nosotros los empresarios los mandamos porque no los podemos dar de alta al Seguro Social, no podemos hacer ninguna gestión con ellos, no los podemos dar de alta entonces nosotros ya hemos hecho algunos programas para que se acerquen al Instituto”, agregó.

Esto luego de que informó que la industria de la construcción sigue teniendo déficit de mano de obra para poder llevar a cabo los trabajos en Guanajuato.