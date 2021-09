A pesar de situación difícil Feria de Verano logra reactivación económica

León, Gto.- La Feria de Verano 2021 logró una derrama económica de cerca de 900 millones de pesos y se generaron 15 mil empleos, a pesar de la situación difícil causada por la pandemia, logró la reactivación económica.

Se informó que contaron con la participación de 1 mil 85 locatarios, la mayoría de estado, quienes durante meses no habían tenido ingresos, de los cuales 60% al final de la Feria, dijeron que el evento si les sirvió, 40% se quedó igual y pocos dijeron que no ganaron.

Con respecto a las ventas, 62% de los locatarios al final de la Feria informaron que vendieron más del 25% de lo que esperaban; un 20% aseguró que sus ventas se incrementaron 50% o más de lo que esperaba y un 30% aseguró que no hubo variación en lo que pensó.

El director de Salud, Juan Martín Álvarez, entregó un reconocimiento al presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz y al secretario del mismo, Jorge Vega Gillot, por la realización del evento con todos los protocolos de seguridad, pues la Feria de Verano 2021 contó con la visita de más de 1 millón de personas en 24 días.

Jorge Cano, director de Comunicación Social de la administración en representación de Héctor López Santillana, comentó que la Feria de Verano fue un ejemplo de cómo sí se pueden hacer las cosas y sobre todo el impulso de la reactivación económica en beneficio de miles de familias leonesas.

Se informó que hubo 13 conciertos al aire libre, 113 funciones de lucha libre, 427 presentaciones artísticas como circo, danza, música, teatro, etc.

El 82:34% de los visitantes residen en la ciudad; de quienes asistieron fueron 58.96%, el 41.04% no asistió sobre todo en 88.35%, debido a la pandemia y un 17.48 % porque su economía no estaba estabilizada.

Durante el evento el 89.49% de los visitantes compró, 31.08% asistió a un espectáculo de la Feria de Verano y un 86.49% compró comida, el promedio de la comida fue de $512.65 pesos por persona.

En el tema de evaluación de la Feria de Verano fue de 4.3 en calificación promedio acumulada y los visitantes tuvieron un gasto promedio de mil 142.80 pesos, de los que un 63% recordó haber visto publicidad de la Feria.

Con respecto a los locatarios, el promedio de evaluación general fue de 4.1, en las medias sanitarias de 4.66, condición de los locales de 4.55, publicidad y promoción de la Feria de 3.96, el costo de la renta de 3.82 y variedad de eventos de 3.51.

La percepción de la Feria de Verano 2021 los encuestados comentaron que estuvo bien que se haya realizado y un 22.86% dijo que no funcionó, mientras que un 8.57% contestó que no era la mejor época, un 5.71% comentó que el clima no ayudó y un 2.86% que no se compara con la realizada en enero.