A la baja consumo de productos lácteos como la leche pasteurizada

León Gto.- La demanda de productos lácteos en México y en el mundo presenta una caída considerable, la leche blanca que todos conocemos su HP o pasteurizada cayó del 2020 al 2021 un 2.9% y diciembre - diciembre cayó 4.5%, el yogur siguió cayendo a niveles de 4.1%, los quesos presentaron un incremento de 1.1% pero después de haber caído 8% en el 2020”, así lo mencionó Mariano Salceda Servín de la Mora presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC), durante el Séptimo Foro Nacional de lechería realizado en la ciudad de León.

Otro de los productos que crecieron un 2.7% fueron las leches saborizadas, esto luego de haber caído un 18%, lo que deja en consumos totales de los productos lácteos por niveles por debajo del 2019.

Sin embargo, no solo ocurre en León y en México, ya que el consumo per cápita de leche por segundo año consecutivo cae en Brasil 1.1%, en Rusia y en Estados Unidos caé el 1%, en Argentina 5.9% y en México un 1%, mientras que en China la leche creció su consumo per cápita con 11.2% y el queso creció casi 30%.

“Los constantes ataques a los productos lácteos en redes sociales sin un fundamento verdaderamente científico o técnico, por gente que publica cualquier cosa para debilitar a los productos lácteos, están afectando también al sector en todo el mundo, debemos invertir todos para mostrarle al mundo lo saludable, nutritivos y ricos que son nuestros productos lácteos, los cuales existen y han acompañado a la humanidad desde el año 9000 a. C.”, mencionó Mariano Salceda Servín.

Además aseguró que la categoría de lácteos en general está perdiendo relevancia para el consumidor, ya que este está cambiando a otras categorías, sin esperanza de retorno, por lo que los productores enfrentan una crisis dentro de la industria.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“la industria, están ajustando sus capacidades de producción y en otros casos abandonando la actividad, con todo lo que esto significa. Adicionalmente, enfrentaremos en el futuro cercano fuertes impactos por inflación regulatoria ante las propuuestas de la nueva normatividad”, comentó.

La demanda es sensible a los precios de los productos terminados y con caídas considerables en el consumo, debido principalmente a la pérdida de poder adquisitivo; de acuerdo al INEGI, entre el año 2018 y 2019 el ingreso corriente total promedio percápita de los mexicanos, cayó 5.8% y el ingreso exclusivo por trabajo cayó casi 11%.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“Quiero aprovechar este espacio para exhortar nuevamente y de manera muy seria, a todos los que participamos directamente en el sector para que unamos esfuerzos y que estos se concentren a promover el incremento de la demanda y a proteger toda la cadena productiva del sector”, indicó Mariano Salceda Servín.

Donde se debe de empezar por la producción primaria, ya que si no hay leche fresca de calidad el sector no existe, es por eso que se necesita desarrollar programas y apoyos a los productores, en los que se asegure el abasto, alivie y promueva el consumo de la misma, así lo aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche.