A favor de aumentar las penas a conductores que manejen en estado de ebriedad: Sophía Huett

León Gto.- “Yo en mi particular punto de vista, claro que a mí no me corresponde decidirlo, para mí parece una medida correcta, si esto nos va a quitar o prevenir perder vidas”, mencionó la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sophía Huett López luego de preguntarle su punto de vista ante la iniciativa del gobierno municipal de aumentar las penas a conductores que manejen en estado de ebriedad.

Luego de que en diversos municipios en las últimas semanas varias personas perdieran la vida debido a conductores que viajan en estados inconvenientes, como es el caso en que integrantes de la comunidad LGTB+ y un taxista perdieran la vida ante un choque protagonizado por un conductor en estado de ebriedad, la secretaría ejecutiva habló sobre la iniciativa de la ciudad de León.

“Entendemos que hay muchas posiciones y muchos puntos de vista, incluso aquellos que piensan que de alguna forma se les criminaliza, desde mi particular y personal punto de vista, un conductor que ha bebido en exceso y se pone detrás del volante, se vuelve un arma letal”, comentó.

Aunque mencionó que desearía que no se tuviera que llegar a medidas disuasivas, sin embargo los accidentes de este tipo continúan ocurriendo, donde en muchos de los casos hay víctimas fatales, así como gastos por parte de aquellas personas lesionadas de por vida, las cuales se convierten en temas económicos.

“Las implicaciones que trae una persona que no sabe detenerse en beber o que no sabe lo que es solicitar un servicio de taxi de alquiler o pedirle a alguien que vaya por él, tiene consecuencias fatales para las vidas de las personas. La vida de otras personas probablemente responsables cambie de manera definitiva, en tanto que no logremos entender cuáles son los efectos de nuestras acciones, tiene que ser nuestra autoridad quien los implique o los imponga”, comentó.

Aseguró que el aumentar las penas no disuade del delito, pero mencionó que además de ser un delito, es una conducta ciudadana; “creo yo que somos más afines a evitar cosas que nos incomodan, como la cárcel, o que nos limiten de nuestras acciones cómo el ir a trabajar, incluso nos da pena ir a la cárcel por el tema de beber de más, por no saber cuándo parar y además, ahí concreto de que se saca de circulación al conductor”, añadió.

También aseguró que el tema no genera más alza en corrupción, ya que mencionó que la corrupción se encuentra en todos lados, desde una multa de tránsito hasta un tema de alto nivel como una orden de aprehensión.

“No por este caso en específico deberíamos de pensar que se van a aumentar los casos de corrupción, el tema de policías integrales tiene que estar extendido en todas las áreas y en toda la materias, no en una en específico”, indicó Sophía Huett López.

PROTOCOLOS DE CAPACITACIÓN EN MARCHAS Y MANIFESTACIONES

“Ese tema ya lo hemos comentado, creo que muchas de las manifestaciones sociales que se están presentando requieren y obligan a una capacitación constante y permanente de las y los policías”, afirmó.

En el caso de las manifestaciones en Guanajuato, indicó que no era un tema lo esperado, sino que los uniformados debieron de estar preparados para lo que nunca les había ocurrido, es decir que tuvieran la preparación aunque no la utilizaran.

“También hay que decirlo, puedes tener la preparación pero hasta que no te enfrentas a la problemática es cuando no se da el aprendizaje, puedes simular muchas ocasiones o muchos escenarios pero hasta que no se da este tema de frente a la ciudadanía aquellas personas que se están manifestando es cuando realmente se da el conocimiento del tema que obliga una revisión de protocolos y obliga una revaluación constante del trabajo y el actuar de los policías”.

Al mismo tiempo manifestó su entusiasmo por la capacitación que se implementa en la academia sobre temas de actualización, ya que estas permitirán mayor profesionalización y capacitación de las y los policías, misma que se espera replicarse en todos los municipios.

“Yo aquí haría incluso recomendaciones a los municipios, si van a tener este tipo de evento que soliciten la participación de la comisión estatal de derechos humanos, porque pueden convertirse en entes observadores, que al policía le de tranquilidad y le de un respaldo un uso legítimo de la fuerza pero también puedas atestiguar por parte de la ciudadanía si hubo algún tipo de abuso, creo yo que estas instancias observadoras de derechos humanos nos benefician a todas y todos y nos permiten construir mejores instituciones al servicio de la ciudadanía, porque tan legítimo es el actuar del o de la policía como legítima es la manifestación de ideas”, finalizó la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad.