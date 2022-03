8M2022 | Marchan mujeres en León para exigir una vida libre de violencia

León, Gto.- Leonesas se concentraron en el Arco Triunfal de la Calzada para dar inicio con una marcha de protesta contra la violencia machista, la desigualdad entre hombres y mujeres, el acoso, las violaciones, los feminicidios y toda violencia de género, en el Día Internacional de la Mujer.

Fotos: Francisco Carmona | El Sol de León

Todas unidas con paliacates en tonos verdes y morados, mantas y cartulinas en una sola voz entonaron cantos, gritos proclamando “Justicia para Dulce, Lupita”, “Vivas se las llevaron, vivas las queremos”, “Mujer escucha, está es tu lucha”, “Somos malas, podemos ser peores”.

Cada una de ellas tiene historia que contar por eso acuden a manifestarse como es el caso de Estefanía, hermana de Alexandra Velásquez Canchola una joven de 15 años de edad que desapareció el 22 de enero.

Foto: Rosario Horta | El Sol de León

“Fue un sábado cuando desapareció, salió con un amigo y ya no regresó, a pesar de que dimos aviso oportuno a las autoridades fue que hasta el 29 de enero se emitió la Alerta Amber”. Con lágrimas en los ojos mencionó que el día 25 del mismo mes se comunicó con su familia a través de Facebook con un mensaje diciendo que ya no iba a volver. “Las autoridades dicen que no hay indicio del caso y siguen trabajando en el caso”.

También familiares de Lupita acudieron a manifestarse, Guadalupe González Herrera de 26 años de edad fue asesinada por su novio en la Sierra de Lobos el pasado 10 de marzo del 2021, era alegre y madre de dos hijos de 11 y 7 años de edad, quienes quedaron bajo la tutela de sus abuelos.

Fotos: Francisco Carmona | El Sol de León

Familiares de Lupita siguen alzando la voz para que cesen asesinatos contra mujeres y vivan libre de violencia.

Otro caso que conmocionó a la ciudad fue el asesinato de Dulce, amigas y familiares con pancartas con el rostro de Dulce marchan por justicia, porque su asesino no salga de la cárcel. Dulce Ivana Núñez de 16 años de edad desapareció el 11 de diciembre del 2019 y la encontraron muerta 9 días después. Su cuerpo fue encontrado calcinado en un baldío camino a la comunidad Mesa de Ibarrilla.