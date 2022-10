26 mil 600 alumnos del nivel básico han retornado a las aulas

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Un total de 26 mil 600 alumnos, en su mayoría del nivel medio superior, han logrado retomar sus estudios, de los 85 mil estudiantes del nivel básico que por diversas circunstancias abandonaron las aulas durante la pandemia por Covid-19, informó el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza.

El funcionario estatal señaló que el proceso por lograr que los estudiantes retomen sus estudios ha sido uno del proyecto más complicados, pero que por fortuna se ha logrado una buena respuesta por parte de los jóvenes.

Más de 20 mil estudiantes retoman sus estudios de los 85 mil que los abandonaron durante pandemia.

Manifestó que al ser en el nivel medio superior donde se tuvo un mayor registro de deserción escolar, ha sido en este mismo donde se ha cautivado al mayor número de estudiantes con el retorno seguro.

En ese sentido, explicó que se han modificado los planes de estudios en dicho nivel, con el propósito de que cada vez sean más los jóvenes que decidan continuar con su formación educativa.

Precisó que el ingreso a la vida laboral de la mayoría de los estudiantes que abandonaron sus estudios fue una de las causas, por lo que ahora de los cinco días de la semana, sólo tres asisten a las aulas, esto en el modelo Prepa Pro.

Con lo anterior, aseguró les da la opción de no abandonar ni sus estudios, ni la fuente de empleo que debieron tomar durante los dos años de pandemia. “La Prepa Pro es la combinación de prepa abierta con tres días de presencialidad, y así tienen la opción de no abandonar sus estudios”.

“Vamos no sólo por esos 85 mil, sino por todos aquéllos que dejaron la escuela en otros años no pandémicos y que hoy les ofrecemos alternativas para continuar sus estudios, no es una campaña, sino una estrategia”, acotó.

Por temporada invernal atrasan una hora ingreso a las escuelas

Por otra parte, dijo que el cubrebocas en los centros educativos se mantendrá como una prenda obligatoria hasta pasada la temporada invernal, ya que si bien son casi nulos es los casos por Covid-19, por las enfermedades de temporada es que se mantiene.

“Se mantiene el uso de cubrebocas en las aulas, en espacios abiertos no es necesario portarlo, y de los filtros que teníamos, el que se mantiene es solo uno, que es pedirles a los padres de familia que si manifiestan algún síntoma sus hijos no mandarlos a clases para evitar contagios”, agregó.

Hernández Meza incluso manifestó que en atención a las bajas temperaturas que son propias de la temporada, el ingreso a las escuelas de los estudiantes se atrasaría hasta 1 hora, el cual será acorde a las necesidades que se presenten.

Finalmente mencionó que históricamente municipios del noreste, norte y partes de la sierra del estado son quienes hacen esta alteración en la entrada a las escuelas, dado las condiciones climatológicas que se registran en esta zona.