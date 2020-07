150 mil pequeños negocios han cerrado en México por la pandemia del Covid -19

León, Guanajuato.- Más de 150 mil pequeñas empresas han tenido que cerrar sus puertas por no establecer su punto de equilibrio, señaló Cuauhtémoc Rivera Rodríguez presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), esto durante la presentación virtual de la encuesta, impacto por Covid-19 en el pequeño comercio.

El trabajo se realizó en 1 mil 147 puntos de venta o negocios en tres áreas metropolitanas de nuestro país que incluyen a la CDMX, Veracruz y Oaxaca con el 64% de mujeres participantes, 78% son jefes de familia y 15 de cada 100 entrevistados tienen más allá de estudios de preparatoria.

En la encuesta el 88% indicó es su único empleo, 84% dijo son jefes del negocio, 70% es propietario, el 66% no tienen empleados es su espacio, 91% ha presentado bajas en las ventas y el 89% no ha recibido apoyo.

El 92% señala el servicio de energía eléctrica es un factor de inestabilidad, 65% dijo que los productos de la canasta básica se han encarecido, 93.52% ha cerrado sus negocios por las bajas ventas, costo de la luz, desempleo y plazos reducidos de pagos y a 63% le urgen créditos atractivos y revolventes.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Zona Centro de León, zona de alto riesgo por Covid-19

Para el 64% de la población analizada es necesario crédito y surtido de proveedores y un 60% necesita cobertura médica.

En relación a las ventas un 64% tuvo menos consumo con respecto al año pasado, 79% declaró que sus clientes no les alcanza para la canasta básica, por lo que el 82% de sus clientes consumen a diario lo del hogar, el 78% fían sus productos y el 71% pone como prioridad el precio y no a la marca.

En el uso particular de los cigarros el 75% de los entrevistados comentó que el consumo de cigarro sigue igual y hasta aumentó después de elevar el impuesto, un 58% está a favor de la prohibición del cigarro electrónico,

66% consideran el aumento a impuestos innecesarios e insensibles y el 78% no está de acuerdo con el aumento de impuestos y IEPS.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Más de 300 millones ha costado al municipio de León enfrentar el Covid-19

Por la parte del bienestar el 38% han sido víctima de un delito, 47% no presenta enfermedad y el 23% padece diabetes, además que el 82% señaló, no tiene Coronavirus, resaltando que el 60% no tiene cobertura médica y 85% no ve una vía saludable por altos costos y falta de cultura nutricional.

Por la parte de asistencia social el 61% no se han beneficiado de algún programa del gobierno, el 70% ve repuesta del gobierno a la pandemia como deficiente y confusa, un 60% no cree en el gobierno y busca otras fuentes para saber que hacer frente a la contingencia.

Para el 60% de los encuestados participantes consideran que se debe de priorizar en créditos y medidas de reactivación económica y un 56% desaprueba el manejo del gobierno federal.

Nueva normalidad

Con la llegada de la contingencia sanitaria las nuevas formas de hacer efectivo y flujo llegar por lo que un 75% introdujo un nuevo producto contra el covid 19, el 99% aplica mínimo una medida preventiva contra el virus y el

80% está a favor de la nueva normalidad y uso de medidas preventivas.

Nuevas formas de comercio

La tecnología tenía que ingresar a las pequeñas empresas, por lo que los encuestados respondieron el 65% utiliza un medio digital y principalmente el WhatsApp con el 47%, 67% no cuenta con servicio a domicilio, 61% no está interesado en el cobro electrónico y por último 43% considera alinearse con AMAZON.