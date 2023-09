Propone Alcaldesa de León 3 encuestas para elección interna del PAN

León, Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, dijo que su propuesta para la elección de la abanderada del PAN Guanajuato para la gubernatura en el proceso del 2024, es que sea por medio de tres encuestas.

Luego de que el jueves se dio a conocer la última mesa política conformada por los diferentes actores políticos, la alcaldesa aseguró que su propuesta está por definirse aunque hay más voces que plantearon otras alternativas.

Comentó que esto ayudaría a tomar una definición lo antes posible ya que no alcanzan otro método por los tiempos. De ser así, dijo que faltaría realizar la formulación de la encuesta.

“Ahora lo que sigue es la metodología, una de las cosas que yo también a había venido señalando y de las cosas que ustedes me han oído no es la primera vez que lo señalo, una de las propuestas que he hecho, sobre todo por los tiempos, porque ya no se puede hacer similar a lo que se hizo a nivel federal, pero sí se pueden hacer encuestas”, dijo.

Sin embargo, añadió que por el momento todavía se encuentran dialogando y así será durante las próximas mesas.

“Una de las propuestas es que se puedan hacer tres encuestas y ahorita es definir cuál va a ser la metodología, en el caso de que se aceptara cómo sería la metodología, pero hoy todavía estamos dialogando en cuanto a la selección, yo lo puse en la mesa”, agregó.

Explicó que la propuesta de tres encuestas es porque así se ha manejado en varios procesos para que no haya pares y haya la manera de que exista un desempate, además de diversas opiniones de casas encuestadoras.

“Creo que tienen que ser tres puestas por las partes y por otro lado también es importante definir la forma de las propias encuestas, cuál sería la metodología de la propia encuesta, son de las cosas que estaremos platicando en los próximos días”, comentó.

En cuanto a la inclusión de la senadora Alejandra la “Wera” Reynoso al proceso interno del PAN, Gutiérrez Campos aseguró que todas están en su derecho de manifestar sus voluntades y aspiraciones políticas.

“La Wera es amiga, que bueno que tiene la aspiración, al final de cuentas todos los que estén en ese supuesto y es sumarla, al final de cuentas que todos puedan manifestar cuáles son sus intenciones, cuál es su opinión”.