IEEG no tiene información sobre candidatos que no hacen campaña

La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola Elizarraraz, aclaró que no ha llegado al organismo información sobre candidatos que hayan decidido no hacer campaña electoral por cuestiones de inseguridad.

Agregó que ningún partido político o coalición ha informado del tema, sin embargo, se mantendrán al pendiente.

“No tengo información en el sentido que se comenta, es la primera noticia que recibo y no tengo un posicionamiento al respecto. Mencionar que hay una colaboración estrecha con autoridades de seguridad y no reportan una situación así o que no se haga campaña por partidos políticos”.

Local Aprueba IEEG registro para las diputaciones locales

Mencionó que, aunque sus facultades son únicamente las de organizar el proceso electoral, mantendrán la comunicación que ya existe con todos los actores para conocer cualquier información que salga al respecto.

Además, se le preguntó a la presidenta consejera sobre las solicitudes de protección a candidatos, pues algunos partidos políticos han externado que no se les atendió en tiempo la petición.

Al respecto, Canchola Elizarraraz dijo que, hasta el momento, han recibido 39 escritos de solicitud, aclarando que no significa que sean para 39 personas, pues en algunas solicitudes hay más de un candidato.

Fotos: Miguel Ángel Martínez / El Sol de Irapuato

Sin embargo, dijo no poder precisar el número de candidatos que han pedido protección para realizar sus campañas, pues es por la protección misma de las personas que no se pueda dar esa información.

“No se las personas en el registro de peticiones, pero por seguridad y que es un tema extremadamente delicado, no se puede decir el dato, por eso riesgo para las personas”.

Finalmente, se le cuestionó si ya habían recibido solicitudes de protección para candidatos a las diputaciones locales de manera previa al comienza de sus campañas políticas, a lo que la presidenta consejera reiteró que no podía dar información

.“Voy a ser muy hermética en el tema porque no se pueden proporcionar los datos, el número de solicitudes a los diferentes cargos, personas y autoridades federales y locales es información que al momento se debe proteger la integridad de las personas y por eso son datos con reserva”, concluyó.