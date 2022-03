Yuya muestra el rostro de su bebé Mar y los fans desbordan ternura

Yuya, una de las principales influencers de México, causó una gran ternura a sus fans después de que dejó ver casi todo el rostro de frente de su hijo Mar, con quien ha sido bastante cuidadosa con su imagen.

A pesar de documentar su embarazo desde el nacimiento de Mar, son pocos los detalles que ha dejado ver sobre su bebé, por lo que no se conocía su rostro y prefería tomar otros aspectos como sus pies o manos, lo que también causa una gran sensación entre sus seguidores.

Yuya deja ver casi por completo a Mar

Fue por medio de sus historias de Instagram en donde Yuya mostró una mayor parte de la cara de Mar al verse de perfil, esto mientras lo amamantaba. En la imagen se puede ver al pequeño vestir un short verde con una playera gris a rayas, mientras dormita. Para mantener la privacidad del bebé como la suya, se encuentra un emoji de una flor para cubrir la parte de la boca.

En las últimas semanas Yuya ha compartido más momentos junto a Mar, en especial cuando lo amamanta, lo que para muchos de sus seguidores es un gran mensaje para las madres y para dejar de estigmatizar el acto. De igual forma, es otra de sus actividades en favor de la maternidad deseada y planeada.

Los fans mostraron una gran ternura como felicidad por conocer más de Mar y por los actos de amor que tiene Yuya con su hijo, por lo que desean que se mantenga así de feliz y esperan algún día encontrar felicidad como la de ella.,

“Yuya está viviendo el sueño de muchas. Tiene a Sid (Siddhartha), un bebé, un huerto y una carrera maravillosa. Mana, pásanos tutorial”, escribió la usuaria Ixchel. Por su parte, la usuaria Aren Abigail comentó: “Me encanta la etapa de Yuya la verdad, que lindísimo cómo pasa el tiempo”.

“¿Es Mar? Alguien que me diga… Es hermoso ¡Yuya! No le estás ayudando a mis planes sin hijos”, escribió la usuaria Patty. “Mar es un bebé precioso, en verdad wow con los genes de Yuya y Sid”, comentó la usuaria Dann.

qué bonito Mar 🥰 @yuyacst pic.twitter.com/z02M72vhdU — 𝓣𝓱𝓪𝔂 🔮 (@sagitthay) March 24, 2022

Con anterioridad, Yuya dejó claro que no busca comprometer demasiado la imagen de Mar en sus redes sociales, en especial por su gran cantidad de seguidores al ser más de 11 millones solo en Instagram. Por ello, esperara a que sea él mismo quien decida aparecer en redes cuando tenga la edad suficiente para hacerlo.

Sus momentos junto a su bebé

Respecto a los videos y fotos que ha decidido publicar Yuya mientras amamanta a Mar, uno de los más importantes lo compartió el pasado 16 de marzo, en donde se puede a ver al bebé en pijama en una escena más que tierna.

“Mar pegado a mi descansando con las piernitas arriba como más le gusta. Y yo gozando esto que tanto amo e intentando estar inmóvil para no despertarlo”, escribió Yuya al compartir en sus historias ese video.

Esto provocó una gran cantidad de reacciones positivas, debido a que desde su maternidad busca combatir los tabús que existen al respecto. En especial con la gran cantidad de usuarios y usuarias jóvenes que siguen sus redes, quienes ya ven esta acción como natural, mientras que otras madres se sienten más que identificadas.

“Vi una historia donde Yuya está amamantando a su bebé dormidito y decía que trabajaba en el teléfono en lo que podía, para no moverse y despertarlo. La neta me sentí tan identificada, porque justo estoy haciendo lo mismo”, escribió la usuaria Larvae. En tanto otros usuarios como @amolosboneless escribió: “Yo ni hijos quiero, pero Yuya amamantando a su bebé me da mil años de vida”.

Yuya empodera a las mujeres y publica video amamantando a su bebé Mar! pic.twitter.com/5iMEKLq4iI — Lo + viral (@VideosVirales69) March 16, 2022

Mar nació el 29 de septiembre de 2021, por lo que está cerca de cumplir los seis meses de edad y es el primer hijo de la relación entre Yuya y Siddhartha, una de las más queridas en las redes sociales, a pesar de su diferencia de edad de más de 10 años.

