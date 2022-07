YosStop revela el sexo del bebé que espera

León, Gto.- Al ritmo de “Girl of fire”, de Alicia Keys, la influencer YosStop dio a conocer que en unos meses se convertirá en madre de una niña. Apenas hace unas semanas, compartió una fotografía de su bebé, luego de confirmar su embarazo.

Con la frase: “It 'sa girl and is on fire”, posteó el video de su “baby gender reveal”, en el que se ve la lluvia de humo en color rosa. Al momento de la noticia, la pareja se veía muy feliz compartiendo estos momentos familiares, amigos y seguidores.

La youtuber compartió este feliz momento junto con su esposo Gerardo González, en el clip compartido en su cuenta de Instagram se puede ver que en cuanto se confirma que es niña, Yoss alza los brazos en señal de triunfo.

La pareja lleva dos años de relación sentimental. Hace poco más de un mes, específicamente el 29 de mayo, se dio a conocer que YosStop había contraído nupcias con su ahora esposo, Gerardo González en una boda íntima.

La boda entre YosStop y Gerardo González se dio después de revelar el pasado 16 de mayo que la influencer se encontraba embarazada, y ahora se sabe que muy pronto se convertirán en padres de una niña.

Las felicitaciones para los futuros padres no faltaron por parte de sus seguidores y amigas de la futura mamá.

Maya Nazor, pareja del rapero guanajuatense Santa Fe Klan, quienes se acaban de compartir en padres, fue una de las que escribió su felicitación “¡Que emoción Yoss una princesa Felicidades!”, otra influencer que se hizo presente en las felicitaciones fue Kenia Os con un “¡Felicidades” y corazones mostró el apoyo a su amiga.

“¡Kemosion no le fallaste felicidades amiga!”; “¡Qué emoción!”; “Lovely moment Muchísimas felicidades”, se lee en su Instagram.

En tres meses se espera la llegada de la bebé que aún no han revelado su nombre y convertirá a la youtuber y su esposo en padres.