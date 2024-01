Yoss Bones regresa a su natal Salamanca y ofrecerá concierto el 4 de febrero

"Yoss Bones, está en la casa", regresa al barrio y la ciudad que la vio crecer, desde sus inicios hasta ser colocada en las pantallas del Times Square como la artista del mes en la playlist “EQUAL” de Spotify; el próximo domingo 4 de febrero la artista salmantina se presentará en su tierra.

Te recomendamos: Este lunes, arranca venta de boletos para concierto de Luis Miguel en Irapuato

"La verdad sentí bien bonito y extraño, porque son cosas que yo no había vivido, había tenido reconocimiento en otras áreas no como el básquetbol, el atletismo, pero era algo nuevo para mí y pues un orgullo también, es una respuesta siento para hacer las cosas bien y pues verme en un pantalón pues sí estuvo chido la neta", compartió la artista.

En un primer acercamiento con fans, Yoss Bones, realizó una firma de autógrafos la tarde de este jueves en un bar ubicado en la avenida Faja de Oro, en dónde pudieron conocer, saludar, abrazar y tomarse la selfie con la intérprete de "Debo Entender", con Santa Fe Klan y Neto Peña, una de las canciones más escuchadas con más de 500 millones de reproducciones en Youtube.

Jesica Yocelin Martínez Montiel, nació en Salamanca un 10 de febrero de 1997, desde temprana edad comenzó a mostrar interés por la música, al componer y cantar en lugares locales, en dónde compartió por primera vez su música.

"Desde que estoy en el vientre de mi mamá, siempre como que la música fue influyente en mi vida, a los cinco años empecé a cantar naturalmente, pero ya fue como a los 12 años que empecé a cantar en la iglesia, yo soy nieta de pastores, soy cristiana entonces ahí efectivamente empecé, pues por algo o sea desde chiquitita soy muy afín a la música", narró.

En 2018 firmó contrato con Alzada Récords, punto donde comenzó a crecer en su carrera musical, su primer sencillo fue "Con Eso Basto",dando el primer paso para una serie de éxitos como "Si no estás", "Fuera de mi lista", por mencionar algunos.

Actualmente, Yoss Bones, es una cantante, compositora y rapera mexicana que incursiona en géneros como R&B, hip hop y pop rock; es considerada como una joven promesa del rap mexicano, reconocida por artistas destacados en el género. Su música se caracteriza por las ideas vanguardistas en sus canciones y la interpretación de estas; en 2019 fue reconocida por Spotify como una de las cantantes más escuchadas en ese año y en septiembre de 2022 se estrenó su primer álbum con 12 canciones.

"En su momento había el estudio de tatu del "Tren", no sé si lo ubiques en su momento ahí y un día me invitó mi compa de que le cayera porque iba a ir a Alzada y te digo no escuchaba rap, no sabía quién era Neto no sabía quién era Ángel, entonces yo nada más fui como a cotorrear y me escucharon cantar, al mes me ofrecieron una propuesta para trabajar con ellos y el fin siguiente firme contrato, y como a los seis meses o un año, no como a los seis meses me tuve que ir ya definitivamente allá para Guadalajara a trabajar".

A través de este preámbulo, se prepara una experiencia llena de música, talento y presentaciones especiales.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

La cita es el próximo 4 de febrero, para el festival de Rap en Vivo Bones Fest Salamanca en el Centro Cívico, en dónde se tendrá la participación de algunos de los mejores artistas del rap de la escena como Toser One, Chato 473, Turek Hem y más artistas locales que harán de esta una noche inolvidable.