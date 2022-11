Vuelve a enamorar Air Supply a León

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- Para la nostalgia no hay tiempo, así lo demostraron las largas filas que se hicieron desde las 7:00 pm para vivir una noche de recuerdo.

Llegó el día y la hora para que el dueto Air Supply se reencontrará con su público guanajuatense, no podía ser de mejor manera que teniendo como marco el Foro del Lago.

LARGAS FILAS

La gira “The Lost In Love Experience”, fue muy bien recibida, el público en su mayoría adulto acudieron al llamado bien abrigados y perfumados, comenzaron a llenar el recinto.

Todo estaba puesto para escuchar en vivo las canciones que marcaron algún momento de su vida, algunos hijos acompañaron a sus padres para disfrutar esta experiencia musical juntos.

PUNTUALES

Como se esperaba desde que saltaron al escenario sorprendieron a los asistentes a las 21:11, arrancaron el show, aún con gente en las filas por entrar.

Con “Sweet dreams”, Russell Hitchcock y Graham Russell arrancaron su presentación, fueron acompañados por cuatro músicos, todos vestidos de negro.

Lo que más hubo en el escenario fue derroche de energía y nostalgia con la que contagiaron al público, que con tema tras tema hacían suspirar al escuchar los acordes de “Every woman”, “Here I am”, “Chances”, “Goodbye” y “Be tough”, el dueto recorrió de lado a lado el escenario, se acercaban al puente para estar cerca de su público.

BIENVENIDA

"Gracias damas y caballeros por venir a nuestro show, esto es algo totalmente diferente en escenario con un lago. Es un honor estar con ustedes hoy escucharán sus temas favoritos", dijo Russel, para seguir la noche con “Even the nights”, “Just as i am”, que corearon los cerca de 2 mil asistentes.

Un detalle por parte de los músicos es que luego vino la bienvenida en español: "Buenas noches León ¡Gracias por estar aquí. Hoy somos de ustedes y ustedes de nosotros".

Russel Hitchcock bailaba muy a su estilo que hacía enloquecer a las damas presentes, mientras Graham enfocado en su guitarra también enamoraba a su manera.

DOMINGO PARA RECORDAR

A pesar de ser domingo la respuesta del público fue bastante buena no solo en taquilla, también en su cariño y entrega que demostraron al dueto australiano lo que hizo la velada una total velada para el recuerdo.

MÚSICA NUEVA

Una de las sorpresas fue que expresaron que por primera vez en México cantarían su nuevo sencillo “Be tough”, y esperaban que fuera del gusto de todos sus fans.

Durante todo el concierto, la gente no dejó de entrar al recinto sin importar que el concierto ya estuviera avanzado, expresaban que lo que alcanzaran a escuchar en vivo era ganancia. Ya con una hora de show y un público siguieron complaciendo con “Two less lonely”, “The one that you love”, “Lost in love”, y “Making love”, que lograron una atmósfera de nostalgia en todo el recinto como si el tiempo nunca hubiera avanzado.

Hubo quienes no corrieron con tanta suerte y afuera del parque se congregaron cerca de 20 personas que no compraron boleto, pero eso no les impidió disfrutar de los australianos.

Se despidieron tras 90 minutos de concierto, pero el público les pidió regresar y lo hicieron para complacer con otras dos melodías: “Withouth you” y “All out of love” y así finalizar su presentación.