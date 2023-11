Vivir Quintana, fiel a su esencia, lanza su primer disco Te mereces un amor

Agradecida con la música, la cantautora Vivir Quintana, poco a poco va cumpliendo sus sueños, como el reciente lanzamiento de su primer disco Te mereces un amor y el anuncio de su debut en el Lunario del Auditorio Nacional, en febrero de 2024. Tiene una cantidad de trabajo inimaginable antes de la explosión mediática de su tema Canción sin miedo, convertida en uno de los himnos del feminismo en nuestro país.

“Creo que Canción sin miedo ha tenido varios significados en distintos momentos, no tenía ninguna expectativa para ella ni mi carrera. La compuse sólo con el fervor de tocarla en el Zócalo, con Mon y El Palomar y ha sido una gran sorpresa, jamás creí que me cambiaría la vida y, sobre todo, que me acercaría con muchas compañeras que se han vuelto importantes para mí, tanto en lo profesional como en lo personal”. El tema fue escrito a petición de Mon Laferte, relata en entrevista con El Sol de México.

“Se ha convertido en una gran responsabilidad, pues es una canción muy fuerte, que no se puede dejar atrás. No puedo decir ‘ya hice la canción, ya hice mi chamba y, ahora, ustedes cántenla’, porque creo que debo seguir acompañando el movimiento feminista y a todas las mujeres que buscan la erradicación de la violencia en México”, agrega y asegura que la composición es “el hilo conductor” de todo su trabajo hasta la fecha.

“El feminismo para mí no es un concepto que se termine, sobre el que una se pueda graduar y decir que lo sabe todo. Es un concepto súper cambiante, para el que la conversación es muy importante, porque no todas pensamos igual ni hemos vivido lo mismo, aunque creo que todas queremos más derechos y que no se nos violente”.

AMOR MÁS SANO Y LIBRE

En su nuevo disco, hay canciones que buscan otras formas de ver al amor y confiesa que, al ser una mujer que desde niña ha escuchado géneros que disfrazan violencia con romanticismo, también experimentó crisis amorosas, las cuales le hicieron sentir insuficiente y no valiosa, lo que ha tratado de deconstruir en su persona.

“Yo propongo escuchar al amor de una manera más sana, más horizontal y en libertad, la resistencia comienza en nosotras. Nos han vendidola idea de que dependemos de alguien más para sentirnos completas; yo lo que quiero decir es que no estoy completa, pero me encanta vivir mi ser entera contigo”, explica.

“Creo que en México nos hace falta un chingo de educación emocional. Lo que nos enseñan es que seamos productivos y no sintientes; el amor propio se aprende desde chicos, cuando nos enseñan que somos suficientes.

“Hoy todos tenemos la posibilidad de volvernos virales. Y ahora que tengo una visibilidad grande, quiero que mi música y mis redes manden este mensaje. Sé que hay gente que apela a su libertad, pero yo también creo en la libertad de elegir la responsabilidad de mis canciones”.

Menciona que los escuchas deben tener responsabilidades, ser conscientes de que en la música de distintos géneros persiste el machismo y la violencia.

“No estoy a favor de la censura o la cancelación, porque sólo es desplazar a alguien, sin que haya un aprendizaje ni una reparación. Puedo escuchar a José Alfredo Jiménez, que tenía canciones principalmente codependientes, con la convicción de que a mí no me gusta ser así.

“También pasa con los narcocorridos, puedo escucharlos porque son historias que le suceden a la gente, pero jamás voy a promover y ni reproducir la apología a la violencia”.

C0HERENTE CONSIGO MISMA

De su reciente participación en una campaña de la marca de moda francesa Dior, de la que fue la imagen en México para su colección Dior Crucero 2024, Quintana relata que accedió por afinidades con el lanzamiento de su sencillo Te mereces un amor, con la firma la cual se había inspirado, entre otras, en la figura de Frida Kahlo.

“Yo no me puse a trabajar para Dior, sino que hicimos realmente una colaboración, porque no fue una imposición de vestuario para que yo saliera en la campaña. Primero se me preguntó quién era yo y a partir de ello hicieron un diseño de que representaba", explicó sobre esta sinergia creativa.

“Fue algo que me gustó mucho, porque me respetaron a mí, lo que soy, y también mi canción”, asegura Quintana, quien relata que antes de aceptar la colaboración investigó a la marca y descubrió que María Grazia es la primera mujer y feminista al frente de Dior, cuyas propuestas de proyectos de moda han buscado corresponder a sus ideales.

“De no haber conectado conmigo, habría dicho que no. Ya me han ofrecido otras colaboraciones con marcas pero me he negado porque sé que no represento lo que quieren que muestre. Debe haber una coherencia, más allá del escenario y el impacto para mi carrera”, finaliza.