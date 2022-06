Vinicio López presenta su nuevo sencillo “No te eches pa´atrás”

León, Gto.- Defendiendo su propio género musical “Pop norteño”, Vinicio López presentó su más reciente sencillo titulado “No te eches pa´atrás”, canción de su autoría y que estrenó su video el pasado 16 de junio.

En exclusiva para OEM relató que su sencillo nació después de una decepción amorosa, tomó su guitarra y comenzó a escribir la letra y posteriormente se las envió a unos amigos y fueron quienes lo animaron para grabarla y fue así que formó parte de su discografía que ya se puede escuchar en diversas plataformas digitales.

“Pues me gustaba una morrilla y trataba de conquistarla ya hasta que un día me dijo que siempre no, de ahí nació el tema No te eches pa´atrás”, mencionó Vinicio.

El cantautor y productor sonorense inició su carrera alrededor 14 años en un grupo versátil en el que tocaba el bajo, su amor por la música fue creciendo hasta que decidió vivir en la Ciudad de México donde colaboró con artistas y conoció la disquera ARK Records liderada por Kalimba.

El artista de 28 años de edad por el momento no busca destacar en otros géneros musicales aunque sí le gustaría en un futuro grabar Soundtrack o tener participaciones con artistas como Los dos carnales, Christian Nodal y Los Plebes del Rancho.

Vinicio espera llevar su música a cada rincón del país para que la gente baile y cante sus canciones. Aunque el 30 de julio tendrá su primera presentación en un evento privado, espera que este sea la punta de lanza para próximas presentaciones.