Viernes Santo con Sonata Arctica

León, Gto. (OEM, Informex).- Una fecha muy especial quedará guardada en la mente de los fanáticos guanajuatenses de Sonata Arctica, al verlos en vivo por primera vez en la ciudad cuerera.

Desde las 7:00 pm el público comenzó a llegar a Foro Paruno, para demostrar que, en Guanajuato, el metal es apoyado con este tipo de shows íntimos pero llenos de energía.

POR PRIMERA VEZ

Para los expertos en este género musical, este era un concierto imperdible, fans de todo el estado arribaron, para recibir al grupo de power metal, en su primera vez en León.

El lugar lució a un 90 % de su capacidad. En los dos pisos de los asistentes esperaban con ansias la música de los finlandeses.

Previo al arranque, se tuvo la presencia de una banda telonera leonesa, encargada de calentar motores y recibir a Sonata Arctica.

CONCIERTO DE PLATA

Puntuales como suelen ser los europeos a las 9:30 de la lo noche saltaron al escenario los liderados por Tony Kakko, Elías Viljanen, Pasi Kauppinen, Henrik Klingenberg y Tommy Portimo, solo bastaron unos instantes para levantar la energía que la banda provoca en cada lugar que pisa.

Con una magnífica respuesta por lo bien sincronizados demostraron toda la experiencia que les ha dejado su primer cuarto de siglo de vida musical.

El show inició a "Tambor batiente" con "The Wolves die Young", "The Last Amazing Grays" y "Storm the Armada", Tony Kakko, vocalista de Sonata, agradeció al público su presencia.

La banda no se quedó con nada hicieron un repaso por toda su trayectoria musical, rápidamente lograron conectar con el público, que los acompañó con su energía, movimientos de caballera, sus manos, en todo momento acompañaron a su vocalista y líder que dejó de moverse de un lado a otro del escenario derrochando energía.

Por cerca de dos horas los músicos europeos como lo anunciaron, ofrecieron un concierto lleno de éxitos y energía.

El detalle de la noche lo tuvo Tony Kakko, agradeció a su fanaticada en español. Aclaró que su español no era muy bueno “Gracias por recibirnos”, “Gracias por acompañarnos en estos 25 años”, son algunas de las frases que dedicó a sus seguidores.

La energía siempre se mantuvo entre la banda y el público que no dejó agitar la cabeza y levantar la mano al unísino que las melodías. Por su parte, los integrantes del grupo también respondieron con gestos y movimientos espectaculares que se inmortalizaron en fotografías.

Entre las canciones más esperadas de la noche estuvieron "Fullmoon", "The Cage" y "Don't Say a Word", con la que se despidieron, con la que se despidieron a las 11:30 pm, los finlandeses ofrecieron un recorrido por todos sus discos, lo cual complació a los fans con mayor "kilometraje".

EL DATO

El vocalista agradeció en español, “Gracias por recibirnos”, “Gracias por acompañarnos en estos 25 años”.

