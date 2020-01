[Video] La Cuca festeja su trigésimo aniversario en el Teatro del Pueblo

La Cuca cumple 30 años de trayectoria artística y los festejó a lo grande en la Feria Estatal de León 2020, ahí sobre el escenario del Teatro del Pueblo se entregó a su público, ávido de sus canciones.

La Cuca incendió los oídos en su trigésimo aniversario en la Velaria de la Feria, ahí evocó los recuerdos de sus grandes pistas, abrió con Sirenita al revés a los pocos minutos de las 10:00 p.m. La gente aclamó a la banda que desde el primer instante, hasta el final, no cesó en su ritmo es sus fuertes baterías y solos de guitarra para hacer de una noche eufórica.

La Cuca puso a brincar a todos, a deleitarse con su rock con los temas Todo con exceso y nada con medida, así los fans sintieron la electrizante vibra de los músicos, de la voz de Fors con temas como Arre Lulú, Gordibuena.

“Gracias por este recibimiento, se siente poca madre, sé que va a hacer una noche especial, 30 años en este escenario me lo dicen”dijo el vocalista y líder de la Cuca y antes de cantar Cosas peligrosas.

La Cuca dejó un concierto apasionante, vibrante, además de entonar temas como Hijo de lechero, No me digas que no, La balada y cerró su enorme fiesta con Señorita Cara de Pizza.