[VIDEO] Jason Mraz lanza nuevo tema "You Do You"

El ganador del Grammy, el cantautor estadounidense Jason Mraz lanzó una nueva canción, la nueva pista llamada “You do You” que realizó en colaboración con la actriz y comediante Tiffany Haddish, este es la tercer tema que forma parte de “Look For The Good” álbum que está disponible este 19 de junio.

El video para “You do you” es una fantástica fiesta de baile animada con Mraz, Haddish y algunos amigos.

Se informó que "La sesión para el video original se canceló debido a la cuarentena", explicó Mraz y dijo “pero alistamos a nuestra banda y equipo para capturar sus propios movimientos de baile. Con la ayuda de un increíble equipo de producción de videos llevamos la música a las calles, virtualmente, inspirándonos en clásicos como "Reading Rainbow" y "The Electric Company". Es la imagen perfecta para una melodía optimista sobre la individualidad.”

A su parte para la actriz Haddish esta canción invita a la gente a ser fiel a su esencia y a amarse incondicionalmente,“es el epítome de lo que creo: que todos deben ser ellos mismos y hacer las cosas que aman, siempre y cuando no lastimen a nadie más. La vida sería mucho más fácil si todos nos retratáramos como realmente somos. Siento que habría menos violencia, confusión y depresión. Mientras hablo con mis amigos en medio de esta horrible pandemia, veo que muchas personas están aprendiendo a amarse a sí mismas y a estar más cerca de su interior, lo que les permitirá SER auténticos. Considero que esto ocasionará que la sociedad sea mucho mejor cuando estemos fuera de casa”, reflexionó Haddish.

El nuevo tema de Mrz fue producido y dirigido por la fotógrafa Jen Rosenstein, que ha colaborado con Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Maroon 5, Jennifer Hudson, el equipo creativo del video "You do you" incluyó a la ilustradora Sarah Hyland-Rosenstein, Bryan Mir de Blend Creative, Ryan Daniels, Rick Redick, y Billy Galewood.

Mraz les dio a sus seguidores un adelanto de “You do you" en su plataformas digitale, ensu “La La La Livestream”, una serie de transmisión en vivo a través de su canal de YouTube channel. Mraz anunció que, a partir de junio, sus transmisiones serán los jueves a las 8 p.m. Pacífico / 11 p.m.

“You do you” sigue a “Wise woman”, la oda de Mraz a las mujeres y a la Madre Tierra, así como la canción principal del álbum Look For The Good. El tema ha superado los 8 millones de streams y llegó a la lista New Music Friday de Spotify en 28 países en su lanzamiento.

Look For The Good captura el amor de Mraz por la música reggae, en el álbum también participa Sister Carol, ícono del género.