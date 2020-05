[Video] Dona plasma Pato Borghetti al IMSS para ayudar a pacientes con Covid-19

León, Guanjuato.- A través de un video que ya es viral, El Instituto Mexicano Del Seguro Sociald dio a conocer la donación altruista de plasma de Patricio Borghetti.

El conductor de Venga la Alegría comenta que la decisión no fue para recibir un reconocimiento o una medalla, lo hizo por agradecimiento de haber librado con la enfermad del coronavirus.

Tenía algunas dudas sobre si subir este video o no porque no hice para tener un reconocimiento o una medalla, lo hice porque me siento bendecido y muy agradecido de haber podido librar estar enfermedad sin mayores complicaciones y sentí que ere mi deber hacerlo.

Patricio Borghetti

Además de reconocer la labor del personal del nosocomio nombrándolos como los “verdaderos héroes”, Borghetti mencionó que el plasma de gente recuperada de coronavirus puede salvar vidas, ya que personas en estado crítico han podido recuperarse y por ello invita a todos los recuperados por Covid –19 que hagan una acción solidaria.

Están desesperados los médicos por obtener plasma de gente recuperada, son muy pocas las personas que han ido a donar. Si estás viendo esto, te ruego que lo difundan… y si conoces a alguien que se haya recuperado de Covid lo alientes a que vaya a donar plasma.

No dona Odalys Ramírez

Así mismo también dio a conocer que su esposa Odalys Ramírez no fue candidata para la donación a causa de su embarazo.

Ella tenía muchas ganas de hacerlo pero no se pudo, también para que lo tengan en cuenta si son recuperadas pero han estado embarazadas una vez, aunque hayan pasado años no van a calificar para este protocolo.

Dato:

El 19 de marzo Patricio Borghetti informó que dio positivo a la prueba de Covid-19.