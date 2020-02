[Video] Don Cheto inmortaliza su voz en GTA V

El famoso locutor Don Cheto, también conocido como “El único hombre con don” fue invitado especial en la Feria Estatal de León 2020 en donde compartió diferentes experiencias, sobre lo que es extrañar su tierra y el haber participado en uno de los videojuegos que han revolucionado la cultura contemporánea como la saga Grand Theft Auto y con el que se dio a conocer a nivel mundial.

Don Cheto, Juan Carlos Razo, dijo ante los micrófonos que tiene bien presente sus orígenes y que su icónica voz y modo de hablar recuerda a los mexicanos, su tierra “hasta que hasta estas afuera de sí hay un amor tú ciudad, por tu barrio, pero cuando la vida te lleva a otro lugar es cuando dimensionas cuánto el cariño le tienes a tal lugar, nada sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, esos recuerdos son los que me formaron y los que hicieron la conexión con la gente, que buscaba esa añoranza en Estados Unidos, esa forma de hablar, esos recuerdos en común, como michoacanos, bueno como mexicanos como parte del amor a los alrededores, al fin de cuentas somos mexicanos y tenemos una conexión especial y eso recuerdos los llevo siempre".

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Gossip Ofrece Argentum gran concierto en el Foro del Lago

“El hombre del vozarrón” enfatizó que no olvida su origen como mexicano “tengo muy presente de donde soy, de donde vengo, si no sabes de dónde vienes no sabes a dónde vas”.

Don Cheto inmortalizó su voz como Dj de la estación ficticia “East Los FM” de un fenómeno contemporáneo de los videojuegos Grand Theft Auto y compartió con los medios de comunicación que “todo sucede por default, lo digo con mucha honestidad, no con humildad porque cuando dices humildad deja de ser humildad automáticamente, todo lo que me sucede a ha sido maravilloso como lo de hoy, siempre ha sido por default, el haber invitado a cantar con algunos artistas, el haberme invitado a participar en ese videojuego fue una cosa que a mí me voló la cabeza, en la familia se jugaba mucho ese videojuego cuando a mí me ofrecen salir en el videojuego como locutor de la estación me hacen firmar un montón, primero me dicen que sí, yo dije sí quiero, me hace firmar un montón de papeles pero no podía hablar del videojuego, de hecho Grand Theft Auto es el artículo de entretenimiento más importante de la historia de la humanidad, por encima de cualquier película por las ganancias que ha generado, creo que acaba de ser desbancado por otro de la misma empresa que se llama Read Dead Redemption, me acuerdo que me ofrecieron un pago por estar, fue lo primero que yo rechacé pero dije no, yo quiero ser nada más parte del videojuego y he recibido mensajes de todo Sudamérica, de lugares de Europa, me han preguntado que si yo soy el Don Cheto que sale en el videojuego, de las cosas más maravillosas que me han pasado es estar en ese juego de video”.