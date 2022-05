Vicky Celis conquista las redes sociales con su talento y belleza

Hija de padres venezolanos que le inculcaron la cultura latina y el idioma español, a sus 21 años ya prepara el lanzamiento de su línea de trajes de baño, a la par de que continúa sus estudios universitarios con el sueño de convertirse algún día en una de las mejores odontólogas del país.

“Como estudiante he aprendido muchas cosas y me gusta mucho el mundo del emprendimiento. Emprender y ser mujer, no es difícil encontrar. Hay muchas mujeres que están emprendiendo y eso me llena de mucho orgullo”, señaló en entrevista.

Ver que cada vez hay más mujeres que se atreven a emprender y a perseguir sus sueños ha inspirado a Vicky Celis, quien está trabajando en él.

lanzamiento de su marca junto con un diseñador que ha presentado en New York Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la industria.

El crecimiento que ha logrado en las redes se explica por los contenidos en los que comparte tips de belleza, de cuidado personal, outfits de temporada, ejercicios y por una interacción directa con otros estudiantes como es ella.

Su camino para emprender ha tenido algunas dificultades a raíz de la pandemia y ha dedicado esfuerzos para obtener la información y contactos necesarios para crear productos de alta calidad.

“Yo quiero darle al cliente lo mejor, no darle tela barata, que mis trajes de baño salgan de uno de los mejores lugares del mundo para ello. La comunicación con la gente en Colombia, la crisis de Covid, ha afectado mucho el inicio de mi negocio porque siempre hay un retraso”, relató sobre las dificultades que ha significado iniciar un emprendimiento en tiempos de pandemia.

No obstante las dificultades, está decidida a perseguir sus sueños y a seguir haciendo lo que la hace feliz.

“Desde chiquita me ha encantado modelar. Cuando modelas te expresas a ti misma y de verdad siento que es una experiencia que todo mundo debería vivir porque es algo especial verte en una foto y admirar quien eres, a veces uno mismo se baja de ese trono, de ese amor propio, y cuando modelas te llena el corazón”, explicó.

En este camino de construir su propio destino, también ha comenzado a trabajar con marcas en redes sociales.