Viajoup lanza Lesbian Love

El cante y músico de la escena local Viajoup lanzó un nuevo sencillo llamado “Lesbian Love” una rola con un toque de Folk y Rock, pista que habla del amor entre personas del mismo género y que es bailable y además ya se encuentra en plataformas digitales.

En entrevista con El Sol de León, el vocalista Viajoup nos contó que está contento por ofrecer nuevo material “porque es el tercer sencillo de mi nuevo disco el cual hice un lyric video, de donde viene subtitulado la letra y contento de que ahora saco este nuevo sencillo con un tinte de Rock and Roll y blues, ya viene la canción más bailable” dijo al teléfono Viajoup.

“Lesbian Love”, el nuevo sencillo, luego de ser lanzados otros sencillos como “Irreal” y “Hombre de fuego”, la nueva pista fue trabajada y con apoyo de con Enjambre.

“Es una historia bonita, digamos de una pareja que es del mismo género, del mismo sexo, es como algo más que se presta a ese coqueteo de una pareja del mismo sexo del cómo se dan las cosas del amor” contó Viajoup para la OEM.





Viajoup nos contó que Lesbian Love “toca varios temas como el amor, los celos y como al final se quedan promesas al aire de lo que puede llegar a surgir si se continúa con una relación así”.

“Este tercer sencillo ya me da un poquito más de alivio de que lo he estado trabajando, con Armando Velasquez, el Cave, es una especie de Folk and Roll, tiene sus parte blues y algunas canciones están como en ondas de Jazz, sin quitar la parte de Folk” dijo Viajoup.

“Esta canción si trae un poquito más como de rock and roll, pero de cariño me gusta decirle Folk and Roll” nos platicó Viajou, además detalló que el “Lyric video” se hizo con ilustraciones de Gabriela Mac y Sol Vera.

Pese a la contingencia sanitaria Viajoup nos compartió que él no para “por la situación que estamos pasando, no he parado al final de cuentas, estoy componiendo ya nuevo disco, estoy ahí trabajando algunas cosas”.

“No paramos, para ajustar tornillos, ajustar tuercas, para ahora sí que pasando toda esta situación para ir con más fuerzas con una base más sólida y seguir con más confianza” dijo el cantante para El Sol de León.