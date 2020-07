Valeria lanza su nuevo sencillo con toques de Pop Latino “Malo”

Valeria, es una joven cantautora originaria de Monterrey, la intérprete nos dio a conocer su música para el disfrute de nuestros lectores, ella ha compuesto canciones en inglés y español, y nos presenta su más reciente sencillo “Malo”, una propuesta de pop latino.

Valeria nos compartió que sus inicios en la música fueron desde pequeña “empecé desde que tenía 5 años a cantar, me la vivo cantando todo el día, mis papás decían ya por favor que no cante esta niña, pero me metieron a clases de canto y desde chiquita me apoyaron y estoy súper agradecida con ellos”.

A las 16 años empezó a componer, a cantar y promocionar su canciones, y empezó a grabar, y ya a la edad de 17 Valeria se lanzó como solista a los 17 años de edad, hoy tiene 21, Valeria en 2017 preparó su primer EP titulado: “Worth It” grabado y producido en la ciudad de Los Ángeles, por el afamado Thom Russo.

“Tuve la oportunidad de conocer a Thom Russo con él hice mi primer EP “Worth It” empecé a trabajar con él porque tenía mucha experiencia con demasiados artistas como Michael Jackson, Enrique Iglesias y el que le haya gustado mi proyecto y se haya querido sumar a mi primer EP fue increíble para mi” compartió Valeria en entrevista vía telefónica para El Sol de León.

Valeria vivió y aprendió música en Chicago, pero fue en el idioma español en el que la cantante se sintió atraída, nos comentó “quiero empezar componer, me tengo regresar a Monterrey y empezar a buscar productores que me ayuden hacer mi primer EP ahora en español, me regreso a Monterrey con ese riesgo de no saber qué iba a pasar y cómo lo iba hacer y después de varios meses encontré a Lalo y Gil que son productores increíbles que han trabajado con Gloria Trevi, con Thalía, me entendieron perfectamente donde yo quería géneros R&B, el trap, lo urbano con lo latino, de donde soy, con mi lenguaje e hicimos un equipo y salió este EP Odio amarte”.

Su EP titulado Odio Amartese ha dado a conocer a través de cada sencillo que lo integra en todas las plataformas digitales a lo largo del 2020. Este es trabajo de producción y composición que emprendió de la mano de Flip Tamez (JUMBO), Marcela de la Garza, Lalo Bladinieres y Gil Riguezaba.

“Odio amarte” y “Malo” comentó Valeria son parte de una misma historia completa “empieza de amor y se va al desamor, sigo trabajando duro sacando más canciones, más sencillos y se viene mucha música también pronto” comentó Valeria.

La artista pop detalló para la OEM que “la verdad quería conectar todas estas canciones, empezamos con Nuestro Amor es un vicio, que es una canción de amor y luego se va por varias etapas de esa relación tóxica que acaba en una que se llama Bye Bye que dice sabes qué bye todo esto, ya no quiero saber nada de esta relación, voy a seguir con mi vida y voy a luchar por lo que me merezco”.

Valeria nos detalló que las pistas de su relato son “Nuestro amor es un vicio”, “Si te vas”, “Cuando te vuelva”, “Malo” y “Bye Bye”.

“Malo” y “Cuando te Vuelva a ver” son las pistas que hasta el momento han sido lanzadas y ya están en plataformas digitales el más reciente “Malo” es una canción significativa para la cantautora mexicana de pop y R&B.

Sobre “Malo” Valeria nos compartió que “malo es esa canción en la que vuelves a caer en esa relación donde le das una segunda oportunidad, donde no puede dejar ir a esa persona porque te recuerda todos los buenos momentos que vivieron, porque hay dentro de esa persona que dices quiero regresar, aunque sabes que es malo para ti”.