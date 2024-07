Una película salva a los superhéroes: "Deadpool & Wolverine” recauda 444 mdd

A unos días del estreno de “Deadpool & Wolverine”, la cinta ya se posicionó dentro de los 10 mejores debuts de todos los tiempos, incluso rompió récord de estreno para películas con clasificación R, es decir, no apto para menores, gracias a sus 211 millones de dólares tan sólo en Estados Unidos y Canadá, mientras que a nivel mundial cuenta, hasta el momento, con una cifra de 444 mdd, según Box Office Mojo.

La película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman regresó a la cima del éxito a Marvel. Esta cinta, se convierte en el cuarto mayor estreno de la historia del Universo Cinematográfico de Marvel, sólo por detrás de “Avengers: Endgame” que logró 357 mdd, “Spiderman: Sin regreso a casa” con 260 mdd y “Avengers: Infinity war”, con 257 millones de dólares.

¿A qué se debe el éxito de la cinta Deadpool & Wolverine?

“Son varios factores, primero es el cariño que tenemos a los dos personajes principales, el segundo la curiosidad de cómo iba a funcionar esto, sobre todo el cariño que se le tiene a FOX, a X-Men, pero también a cómo se va a meter esto en el universo cinematográfico de Marvel”, afirmó en entrevista Mario “Mareo” Flores, ilustrador, escritor y experto en comics y superhéroes.

“Es una combinación de factores, el universo Marvel ya cansó a todo mundo, porque la dirección no fue correcta desde ‘Endgame’ (2019), ellos quisieron expandirse demasiado con personajes que no conectaron con la audiencia. Creo que vieron lo que sucedió con ‘Guardianes de la Galaxia’ y lo quisieron replicar con todos los personajes por desconocidos que fueran y eso provocó que la gente se cansara”, agregó.

La película cuenta la historia de ‘Wade Wilson’ (‘Deadpool’), quien intenta llevar una vida alejada del mundo de los superhéroes, pero es contactado por ‘Paradox’, un agente de la Autoridad de Variación Temporal (TVA, en inglés), quien le propone que podría obtener lo que siempre soñó como superhéroe. A raíz de lo que decide, conoce a ‘Wolverine’, quien lo acompaña en una nueva aventura donde la principal villana es ‘Cassandra Nova’ (Emma Corrin).

“‘Deadpool’ siempre rompe la cuarta pared y es irreverente, se ríe de las cosas, por eso la película es muy catártica porque justamente tenemos a ‘Deadpool’ riéndose de todas las cochinadas y todo el relajo y la opinión de los fans en el mundo real, todo lo que ha hecho con lo de FOX, Marvel, los multiversos, eso la hace una película ligera y divertida.

“No creo que sea la mejor película del mundo porque hay muchos agujeros argumentales, hay muchas cosas que no tienen sentido, la villana es muy mala, la película es mala en cuestión de historia, todo sale adelante por los actores y las estrellas. Yo siento que, más que una película, es una sesión de stand up con efectos especiales”, indicó.

Una de las claves del éxito del filme dirigido por Shawn Levy es que no es un contenido para “tomárselo en serio”, únicamente es para divertirte, reírte con los chistes de los protagonistas y emocionarte con los cameos de diferentes estrellas que aparecen.

El audiovisual podría significar el inicio de un camino diferente para Marvel, ya que, según indicó “Mareo”, ahora sí se les está complaciendo a los fans.

“Con todo esto, Marvel se asegura que va a haber Marvel más años, está muy bien que estén retomando, que hayan escuchado que la gente no estaba contenta con hacer películas de superhéroes que no conocemos, con otras demografías, con lo que estaban haciendo con las líneas temporales y se echaron para atrás, lo cual me parece algo muy padre, creo que habían descuidado a los fans que los hicieron llegar hacia donde están”, sostuvo.

Y sí, tal parece que el objetivo de la empresa, al menos en los siguientes años, es complacer a su público con historias, como una nueva versión de “Los Cuatro Fantásticos”, “X-Men” y una cinta en la que incluirán la participación de “Dr. Doom”, personaje que encarnará el actor Robert Downey Jr., anunciado en la San Diego Comic Con.

“A mucha gente le molestó el casting de Robert Downey Jr. como ‘Doctor Doom’, pero yo le tengo fe. Yo creo que puede funcionar; Marvel tiene mucho camino que recuperar para ganarse la buena voluntad de los fans”, finalizó Mario Flores.