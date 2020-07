El grupo jamaicano de música ska y reggae, “Toots and The Maytals” lanza su nuevo sencillo “Warning Warning”, melodía que es parte del primer álbum de estudio que la banda estrenará después de diez años y lo hará a través de Trojan Jamaica/BMG, el próximo 28 de agosto.

La nueva pista llega después de un increíble recibimiento que tuvo, a nivel mundial, tanto el anuncio del próximo disco, como el tema principal, cuyo video fue presentado la semana pasada en el Día Internacional del Reggae.

En una época de disturbios sociales y políticos globales, como la de estos días, el retorno y la voz de “Toots” no podrían ser más necesarios. Vuelven al comienzo del Ska, durante la era del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y la independencia de Jamaica en la década de 1960, este hombre legendario cantó verdades icónicas como “Monkey Man” y “54 -46 Was My Number”.

El jamaicano adquirió información sobre los sistemas corruptos que intentan dominar nuestros esfuerzos más valientes y, en su nueva música de resistencia, plasma su ira y sensibilidad ante la injusticia que se vive en 2020. “Warning Warning” resume esto en un mensaje claro para el mundo, sin disculpas, una advertencia.

Por su parte, “Got To Be Tough” es una estimulante provocación que renueva la carrera, de casi seis décadas, del hombre que lanzó un nuevo sonido y género con ‘Do The Reggay’, que se estrenó en 1968. Es un recordatorio de que a través de sus venas creativas, corren todas las raíces y brotes de la cultura negra. Desde el Blues, Soul, R&B, Funk, Jazz y Reggae, hasta los African griots.

Toots honra cada uno de ellos, los encarna, posee y lanza una guía autorizada acerca de cómo sobrevivir y prosperar antes los desafíos terrestres.