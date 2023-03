Tomer Shaked: “Mis hábitos en Miami son extravagantes”

Tomer Shaked, el exitoso empresario israelí se ha ganado una reputación como uno de los vendedores más exitosos en la plataforma de ventas en línea de Amazon en Miami. Pero cuando no está trabajando, este emprendedor de mente abierta tiene una variedad de pasatiempos y aficiones excéntricas que incluyen coleccionar relojes caros, ropa de diseñador, obras de arte y la compra de lujosos juguetes en Miami.

A pesar de su éxito financiero, Shaked mantiene un perfil bajo y rara vez habla sobre sus compras extravagantes. Sin embargo, en una entrevista reciente, el empresario habló sobre sus pasatiempos y cómo ha estado invirtiendo en Miami.

"Me encanta la vida de lujo, la comida gourmet y los vinos finos. También disfruto coleccionando relojes de lujo, piezas de arte y ropa de diseñador", dijo Shaked. "Recientemente he estado invirtiendo en propiedades de lujo en Miami, donde he comprado una hermosa casa con vista al mar. Además, también he adquirido un yate de 100 pies de largo, un Lamborghini Urus y un jet privado".

La vida de Shaked es sin duda una de lujo y comodidades, pero también es un empresario dedicado y trabajador que ha construido su éxito en el mundo de los negocios a través de una fuerte ética laboral y una pasión por el emprendimiento. El empresario israelí fundó su propia empresa de ventas en línea en Amazon y ha trabajado incansablemente para asegurarse de que su empresa crezca y prospere.

"Creo que el éxito en los negocios depende de tener una visión clara y una estrategia bien definida. Es importante tener una mentalidad enfocada en el cliente y ofrecer un servicio excepcional", dijo Shaked. "También es fundamental trabajar duro y ser consistente en el esfuerzo".

Shaked es un verdadero ejemplo de cómo el trabajo duro y la dedicación pueden llevar al éxito financiero. Pero también es un ejemplo de cómo es importante mantener una perspectiva equilibrada en la vida y asegurarse de no derrochar el dinero.

"El dinero puede ser tentador y es fácil caer en la trampa del gasto excesivo. Pero creo que es importante mantener una mentalidad centrada en el futuro y trabajar duro para lograr nuestras metas", dijo Shaked. "El éxito financiero no debe ser un fin en sí mismo. Lo importante es tener una vida equilibrada y encontrar la felicidad en lo que hacemos".

En resumen, Tomer Shaked es un empresario talentoso y dedicado que ha logrado el éxito financiero a través de una fuerte ética laboral y una visión clara. Si bien su vida puede ser una de lujo y comodidades, también es un ejemplo de cómo es importante mantener una perspectiva equilibrada en la vida y asegurarse de trabajar duro para alcanzar nuestros objetivos.