Tiene Carlos Dramar mil historias que contar [Video]

Con una voz única, un estilo propio y hermosas composiciones Carlos Dramar es la nueva revelación del género pop urbano; actualmente presenta su mas reciente tema y video "Me Acuerdo".

En entrevista el compositor y cantante se mostró entusiasmado con su proyecto musical, el cual ya se encuentra en plataformas digitales con muy buena aceptación de parte del público.

La canción " Me Acuerdo " se desprende de su 1er disco en solitario " Errores " del cual también se desprende el tema Te encontré.

Carlos Dramar platicó a cerca de como su vida estaba primero dirigida al futbol, sin embargo la música era algo que siempre le apasionó.

Empezó a escribir historias que le sucedían a los demás y de ahí salieron sus canciones, además su particular timbre de voz le permite incursionar desde el regional, reguetón y pop.

Carlos aprovechó la pandemia, lo que le obligó a estar confinado en su casa y de ahí surgen estas canciones.

“Un día en la escuela me invitaron a cantar y ahí empezó todo, ya no me detuve; obvio todo es complicado pero esto es lo que quiero hacer” platicó para OEM Guanajuato.

El cantante disfruta de “Errores” un disco con el que arranca y en el que se enfrenta como solista en el mundo musical.

Ahora espera la oportunidad de presentarse en diversos escenarios y una gira para promocionar su material discográfico.

Y si se da la oportunidad le encantaría hacer algún día una colaboración con los chicos de Reik.