Thiago Jiménez participará al lado de Juanes en el programa "Celebremos: La Eterna navidad"

Thiago Jiménez es actor, modelo y comunicador audiovisual, es originalmente de Colombia, estudió actuación en Buenos Aires, Argentina y en Nueva York y está en México para abrirse un camino de diversos programas del país y su primera gran oportunidad la obtuvo en el programa “Celebremos Eterna Navidad”.

Thiago se encuentra en México para buscar nuevas oportunidades, nos contó que “de verdad muy feliz de estar acá he conocido varios lugares y he estado formándome con varios maestros y disfrutando muchísimo de la cultura mexicana, me gusta la amabilidad de la gente, la forma en que tratan al extranjero, son súper acogedores me siento en casa la verdad“.

⬇️Da clic aquí⬇️

Círculos "Valórate y cambia", fue el mensaje de Chris Gardner

El actor y también modelo que ha participado en grandes pasarelas de Nueva York había probado suerte en la llamada gran manzana, pero la pandemia le hizo llegar a México para seguir su aprendizaje “en Nueva York fue el epicentro de la pandemia y las cosas se pusieron un poco difíciles en la ciudad en donde ya llevaba cinco años y llegue a México para seguirme formando en programas de casting y programas de conducción, México ha sido muy reconocido por la industria audiovisual sobre todo”.

Thiago ahora forma parte del elenco Celebremos: Eterna Navidad un programa que se transmitirá en época navideña y se lanzará este próximo 4 de diciembre en la plataforma de streaming Pantaya para después lanzarse en varios canales en México.

⬇️Da clic aquí⬇️

Cultura Disfruta de ballets y conciertos en primera de semana de diciembre

“Es un especial navideño donde varios artistas llegan a la casa de Juanes y su esposa y entre ellos está Sebastián Zurita y llegan ahí como a compartir la cena navideña la nochebuena, abrir regalos y van aprovechando para ver video clips de varios artistas entre ellos Alejandro Fernández, Gloria Trevi, con la intención de mostrar sus videoclips en esta época navideña que van a estar cantando canciones acordes a la época” contó Thiago

Thiago Jiménez nos compartió que en Celebremos: La Eterna Navidad “tuve la oportunidad de participar en una escena con Juanes, en la cena principal con muchos artistas y realmente fue una experiencia muy enriquecedora para mi carrera, fueron tres días de grabación”.

Su último proyecto es la participación en el especial de navidad de Universal Music donde comparte créditos con artistas como Juanes, Aislinn Derbez, Sebastián Zurita, Edith Márquez, Ricardo O'farril entre otros. Actualmente se encuentra en México preparándose en talleres de neutralización de acento y en busca de proyectos.

Participó en el más reciente videoclip de Alejandro Sanz y Camila Cabello. Hizo parte del elenco principal de la producción de Betty en NY (Telemundo), el remake de Betty la fea, debutando en televisión con el personaje de Ramón, un chico del barrio de Betty que no le hace la vida nada fácil, personaje interpretado por el actor Diego Cadavid en la versión original de esta telenovela