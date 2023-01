The Crystal Ship y Ty Dennis mantienen vivo el legado de The Doors

El baterista estadounidense Ty Dennis se suma por sexta ocasión a la mexicana The Crystal Ship Band, considerada el mejor tributo a The Doors, gracias a su labor por mantener vivo el legado que dejó Jim Morrison.

En entrevista, celebró la existencia de este tipo de proyectos, pues los considera un acercamiento al trabajo de figuras que ya no están. “Hay ciertas bandas, como The Doors, a quienes ya no los puedes ver. Si quieres experimentar esto en vivo, es lo más cercano que vas a tener.

Puede interesarte: Jeff Beck, el músico que hacía cantar a la guitarra

“Si tienes a artistas como estos que mantienen el legado, es perfecto. Ayudan a que el público experimente un poco de lo que era ver a la banda real, con las mismas canciones y el mismo espíritu positivo”, agregó.

El músico ha colaborado directamente con el fallecido Ray Manzarek y Robby Krieger (ambos fundadores originales del llamado “Cuarteto de California”) en múltiples conciertos y grabaciones, como parte del grupo The Doors Of The 21st Century, y por lo tanto ha tenido una probadita de la energía que se vivía dentro de la agrupación, que originalmente fue fundada en 1965.

Esto lo ha ayudado a crecer como artista, y por supuesto le ha permitido aportar esos conocimientos a los grupos donde colabora, como es el caso de su participación con The Crystal Ship Band.

“Aprendí de Ray Manzarek sobre el espíritu de acentuar lo que tocas, y atreverte a tomar riesgos en el escenario, ir a donde la música te lleve. Todas las noches puedes tocar las canciones de manera diferente, lo puedes hacer improvisando, estás conectado con la gente en el escenario y los llevas por un viaje con la música, no hay que temer hacer eso”.

Foto: The Doors Facebook Oficial

Un gran homenaje

The Crystal Ship Band está integrada por el vocalista Roberto Eslava, el tecladista César Garduño, el baterista Miguel Caldera, el bajista Memo Stock y el guitarrista Alan Ruiz.

Se formaron en 2005, y desde entonces han dado más de 150 conciertos en diversos espacios de México y del extranjero, además de tener presencia en festivales entre los que destaca el Festival Internacional Feast Of Friends (Alemania), Festival de México FMX y el Festival Internacional Fiesta Del Fuego (Cuba).

Ty aplaudió el trabajo de los mexicanos, al asegurar que su sonido le hace justicia a la música original, e incluso destacó que el propio Robbie se siente muy complacido con los arreglos que manejan.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, opinó que la clave de su éxito radica en que la música original mantiene su vigencia entre las nuevas generaciones.

“El mensaje de su música sigue resonando con el público, Jim Morrison conecta con mucha gente todavía, tal como sucedía en los 60. El mensaje de El rey lagarto sigue resonando, Latinoamérica y México son de las mejores audiencias, tienen una gran conexión con la música”, señaló.

The Doors en México: The Crystal Ship Band” se presentará este viernes 13 de enero en Bajo Circuito Multiforo Urbano.