The Beach Boys desentraña la historia de la banda que llegó a competir con The Beatles

En un clima caluroso adornado por las olas de las playas californianas, surgieron The Beach Boys, una banda que revolucionó la industria de la música, cuya historia se aborda en un documental homónimo.

"The Beach Boys", cinta dirigida por Frank Marshall y Thom Zimny, con guión de Mark Monroe, incluye en la pantalla a Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks, Bruce Johnston y Carl y Denis Wilson, ex miembros del grupo, siendo los protagonistas de esta nueva producción audiovisual.

Con entrevistas inéditas, los músicos ayudan a desentrañar, desde lo más íntimo, la historia de la banda en cada una de sus etapas más sobresalientes, sus momentos complicados y su constante competencia con otros grupos de la época, entre ellos The Beatles.

De igual forma, "The Beach Boys" incluye a otras personalidades de la música de aquella época, entre ellas Lindsey Buckingham, Janelle Monáe o Ryan Tedder.

Dueños de un legado

Al día de hoy, The Beach Boys es reconocida como una banda histórica que en la década de los 60 conjugó en su música los conceptos de juventud, amor y las vibras surfer de la costa oeste de California. En 1962, con su primera alineación, lanzaron "Surfin' Safari", el disco que sería un punto de inicio para una agrupación que conquistó las listas de popularidad a placer y que vendería más de 100 millones de copias por todo el mundo.

"Surfin' U.S.A.", "Kokomo", "Wouldn't It Be Nice", "Good Vibrations", "God Only Knows" y más temas son parte del legado de The Beach Boys, que con más de 80 canciones lideraron listas de popularidad dentro y fuera de Estados Unidos. De igual forma, la revista “Rolling Stone” catalogó su álbum "Pet Sounds" de 1966 dentro de la lista de su lista de los “500 mejores álbumes de todos los tiempos”.

Los californianos entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988, además de recibir el Grammy Lifetime Achievement Award de la Academia de la Grabación por su trayectoria.

La película "The Beach Boys", que llegó al catálogo de Disney+ en días recientes, también se lanza con un nuevo álbum que recopila la banda sonora del filme, disponible en formato digital.