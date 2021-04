Televisa va sin miedo al streaming

Televisa sigue marcando pauta en los contenidos que se producen en el país, por eso la empresa se siente lista, junto con su socio Univision, para competir en el mercado del streaming, asegura Jorge Taboada, director general de Contenidos Digitales de Televisa.

Después del anuncio de la alianza estratégica entre Univision y Televisa, para llegar a 600 millones de espectadores hispanohablantes a través de una transformación digital, confían en que el público responderá como ha sucedido con otras plataformas.

Críticos de televisión como Roberto Rondero, con más de 30 años de experiencia en el medio, señala que si la nueva empresa quiere sobrevivir en ese mercado tiene que renovar sus contenidos.

“Tienen que atreverse a hacer cosas distintas. Mientras no haya un equipo nuevo de escritores, nuevos productores que conozcan el mercado hispano, mientras no se atreva a hacer un cambio, no tiene manera de competir. También tienen que ser incluyentes con temas como migración, narcotráfico y comunidad LGBTQ+. Hay que atreverse a dar el paso para competir”.

Pero, Taboada tiene claro que los contenidos en español más exitosos de las plataformas digitales, se siguen pareciendo a lo que hace Televisa. “Netflix acaba de comprar los derechos de RBD hace poco, o cuando ves el éxito que tuvo la serie De viaje con los Derbez en Amazon Prime, son todos contenidos estilo Televisa, creo que por ese lado no tenemos un problema”, señaló el ejecutivo.

Con la nueva empresa, esperan aumentar su oferta digital a través de contenido exclusivo y transmisiones en vivo de partidos de futbol.

De acuerdo con las mediciones de rating, son las telenovelas el contenido más visto en televisión abierta y también en el formato de tv de paga con el canal Tlnovelas, que transmite repeticiones de viejos éxitos.

“Tenemos una estrategia para todas las plataformas. En YouTube, hace un par de meses, el canal de Tlnovelas fue el más visto en toda Latinoamérica, incluso superamos a Badabun. Eso habla de que no sólo hay contenido, sino que sí hay audiencia. Tenemos señales muy positivas”.

El canal Tlnovelas cuenta con 16.6 millones de seguidores, superando a influencers como Gibby, Berth Oh y Juanpa Zurita, quienes tienen 11.8, 9.7 y 10.5 millones de suscriptores respectivamente.

Programas, como La rosa de Guadalupe, que incluso en redes es fuente recurrente para memes, tiene en YouTube 12.5 millones de suscriptores. Su video más visto (¡Cecilia seduce a Pancho!) cuenta con 695 millones de vistas, quedando por encima de videos musicales virales como Yo perreo sola de Bad Bunny (478 millones) y el remix de La jeepeta (421 millones de reproducciones).

Uno de los factores que los ha ayudado a llegar a mayor cantidad de público, especialmente a los jóvenes, han sido los memes virales que circulan de personajes como Soraya Montenegro o La madrina Alejandra exclamando su ya icónica frase "Ya cállate babosa me hartas".

“La clave está en entender esos códigos de lenguaje la comunicación ya no es unidireccional, son comunidades donde la gente participa y opina, donde busca una conversación”, apuntó Taboada.

¿Y EL CONSUMIDOR?

Actualmente en México existen siete grandes plataformas streaming, que en conjunto representan al consumidor un costo mensual de 799 pesos: Netflix ($139, teniendo en cuenta que se contrate el paquete básico), Amazon Prime Video ($99), Claro Video ($115), Apple TV ($69), Starzplay ($89), Disney Plus ($159 pesos) y HBO Go ($129).

Por ello, además de asociarse con inversionistas para tener la tecnología necesaria para distribuir contenido, Taboada señala que parte del desafío es brindarle facilidades al público para que tenga acceso a su plataforma sin que su bolsillo se vea afectado.

“Un reto es el de ganar un lugar en un ecosistema de jugadores donde cada vez hay más alternativas, y en dónde probablemente no te alcanza ni el dinero ni el tiempo para verlo”, subrayó. (Con información de Alma Rosa Camacho)