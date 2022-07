Tecate Bajío 2022: conoce el elenco, fecha y lugar

León, Gto.- Desde 2018 se comenzó a escribir la historia del festival Tecate Bajío, este 2022 en su cuarta edición ofrecerá una variada explosión sonora el próximo 5 de noviembre en el Autódromo de León.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Como desde sus inicios uno de los principales objetivos de Tecate Bajío es ofrecer experiencias para los asistentes quienes disfrutan de más de 10 horas de música.

Elenco

Estos son los artistas que se presentarán en la edición del Tecate Bajío 2022: Aterciopelados, Beta, Bratty, Carla Morrison, Chucho Rivas, Los Estrambóticos, Fobia, Kenia Os, Little Jesús, Mcklopedia, Neptuna, Panteón Rococó, Los Pericos, Plastilina Mosh, The Rasmus, S7N, The Cardigans y Zoé.

Producción

Se contará con dos escenarios equipados con la mejor producción y tecnología en audio, iluminación y video harán de Tecate Bajío 2022 una experiencia exclusiva y por si fuera poco, contará con todos los elementos que harán pasar un día inolvidable, como las activaciones , áreas de descanso, food trucks con una gran variedad de platillos; y para aquellos que deseen vivir la experiencia festivalera en otro nivel, podrán hacerlo en la zona Comfort Pass y Citibanamex Plus, que tendrán grandes beneficios como un carril de acceso rápido al festival, pit lateral y plataforma elevada con vista a los escenarios, zonas de recarga, baños VIP, food trucks exclusivos y acceso libre a toda la diversión de la zona general.

Carcajadas

Como en sus inicios Casa Comedy, está de vuelta con los mejores standuperos nacionales para pasar un rato agradable entre los shows de las bandas. En esta edición confirmados están: Alex Quiroz, Isabel Fernández, Shishis Pa’la Banda y El Diente D’ Oro.

Gossip Santa Fe Klan y Maya después de semanas de nacido anuncian la llegada de su hijo Luka

En su edición anterior atrajo cerca de 10 mil personas, por motivos de post pandemia, la afluencia bajó a comparación de las ediciones anteriores.

Venta de boletos

La preventa será el 4 y 5 de julio por Eticket mientras que el 6 comenzará para el público general.