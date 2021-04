StandsChistosos garantizará un show para reír entre rutina de chistes y stand up

León Gto- Los StandsChistosos será un evento que hará reír a carcajadas al público y es que Jorge Ramos “El chistes” garantiza la risa el próximo 30 de abril a las 9:00 p.m. en Francachela Campestre a espaldas de Plaza Mayor, ahí el “El Ganso”, “El Inge” y “El Chistes” serán artífices de un rato agradable.

Ramos nos compartió que la presentación es una combinación entre una serie de cuenta chistes con un Stand Up en forma por lo que nadie se aburrirá “este show surgió surgió hace más de dos años a raíz de que la escuela vieja de los comediantes , le llaman lo que son los cuenta chistes tradicionales, y la nueva escuela que hace stand up decían que no se podía combinar el hacer Stand Up con un cuenta chistes tradicional y nosotros dijimos porque, combinamos el stand up y el chiste tradicional y mis compañeros son excelentes comediantes”.

Sobre “Standchistosos” relató el comediante “te garantizamos dos horas de carcajadas entre stand up y chistes tradicionales, hay imitaciones, canciones en vivo, es un show muy completo, es muy divertido, no te vas a arrepentir”.

Los asistentes podrán disfrutar además de la pizza una rutina diferente, cargada de humor “Yo voy a presentar en la parte de stand up te voy a presentar que es acerca de mi aniversario de bodas, por ahí me fue mal, lo hago de una forma divertida como debe de ser el stand up, terminamos rematando con algo de chiste tradicional, mis compañero traen una historia de desamores y Genaro Sergio Macías tiene un historia de desamor también” compartió “El Chistes”.

Cada comediante tiene preparada una rutina para sacar una sonrisa de oreja a oreja “Genaro el Inge tiene una historia muy muy buena de un concierto de Chayanne, lo vemos combinado con el chiste tradicional que es algo que pega muchísimo y divierte muchísimo” dijo Jorge Ramos.

Este será un show diferente y distinto para las persona que consumen comedia “Este show que creamos es para abarcar el público en general, hay gente que sí está empapada con el StandUp, dice yo estoy casado con el stand up, ven nos a ver, y es algo nuevo y novedoso, llevamos más de dos años con buenos éxitos, con buenos lugares con éxito “comentó Ramos.

En León crece la escena del stand up y es que colectivos como Stand Up León y La Palomilla hacen de la escena local algo amigable y hacen una comunidad más grande “ha crecido bastante hace, cuatro o cinco años éramos siete o ocho comediantes en León de los que conocíamos y ahorita teníamos un grupo” comentó en entrevista con la OEM Jorge Ramos.