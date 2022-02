SOY El pop inclasificable de boy pablo

El cantautor y multi-instrumentista Nicolás Pablo Muñoz, alias “boy pablo” lleva algunos años llamando la atención de cada vez más personas, y a veces desde los puntos geográficos más insospechados.

De padres chilenos, pero nacido en Noruega, fue en 2015 cuando Muñoz dio vida a este proyecto en compañía de sus colegas Gabriel Muñoz, Eric Tryland, Henrik Âmdal, Sigmund Vestrheim y Esteban Muñoz, quienes completan la alineación del grupo para sus presentaciones en vivo.

Wachito rico -expresión chilena que significa "chico guapo"- fue el disco debut de este híbrido musical, en el que se narran experiencias que podrían ser autobiográficas.

Y es que casi todo en boy pablo es difícil de etiquetar o encasillar, desde el género o estilo musical al que pertenecen sus canciones hasta la personalidad de su protagonista, de apariencia andrógina, quien juega con una imagen a medio camino entre lo lúdico y lo nostálgico.

LOS INICIOS

En 2017 el proyecto boy pablo comenzó a adquirir gran notoriedad gracias al sencillo “Everytime”, cuyo videoclip se volvió viral a nivel mundial, acumulando hasta la fecha más de 42 millones de reproducciones en Youtube.

Esto fue justamente lo que le permitió al proyecto salir de gira por varias partes de Europa y Norteamérica, a pesar de ser un proyecto completamente independiente, como nos cuenta en entrevista con El Sol de México:

“Todo empezó con el video de “Everytime”... No sé por qué, pero explotó en internet y a partir de ahí pude hacer una carrera en la música, ya como artista”.

En 2018, ya con los reflectores encima, boy pablo lanzó su primer EP oficial, Soy Pablo, con el que se estableció como un proyecto serio y con potencial comercial.

Finalmente, en octubre del 2020 se estrenó el mencionado álbum debut de la agrupación, que incluye 13 tracks que mezclan un sonido retro y melodías sesenteras acompañadas de lo que su sello discográfico considera “la personalidad carismática, irónica y ligera” de su autor.

Sobre el elemento nostálgico de sus canciones, Nicolás lo atribuye a sus influencias musicales:

“Harta gente me dice eso, que es como nostálgica mi música… A lo mejor tiene que ver con la forma en que hago música o con que escucho mucha música como la de The Beatles, quienes por supuesto me han inspirado, aunque escucho música de todas las épocas, música que puede ser popular hoy o que fue popular hace 10 o 15 años, pero sí, considero que mi música tiene ese elemento por el que la pueden considerar como música tranquila”, asegura.

Se le ha denominado a tu música como “bedroom pop” (pop de dormitorio), por ese sonido lo-fi que tiene. ¿Crees que el término le hace justicia a tus canciones?

Entiendo por qué lo llaman bedroom pop, pero no sé, es un poco raro porque no toda la música bedroom pop se ha hecho en un cuarto, de hecho la mayoría de mi música ha sido grabada en estudio, aunque efectivamente, yo empecé haciendo mi música en mi cuarto, pero yo no la llamaría así, en todo caso yo diría que es indie pop o pop rock.

“No sé por qué, pero a la gente le gustó mi música en Yakarta”

Parte de las felices contradicciones alrededor de este personaje, es la de los rincones inimaginables a los que su música está llegando.

Si bien es descendiente de chilenos, pero nació en Noruega, al hablar con él podemos notar un inconfundible acento latinoamericano. Irónicamente, los puntos geográficos donde más escuchas tiene, según las plataformas de streaming, son algunas ciudades de Estados Unidos y Yakarta, la capital y ciudad más poblada de Indonesia.

“No tengo idea de por qué Yakarta, pero hay algo en el tipo de música que hacemos que le ha gustado a la gente de Yakarta… A veces me escriben de allá, pero en su idioma, así que no entiendo nada”, comparte.

EL SALTO CUÁNTICO

Para finales del 2021 la popularidad de boy pablo comenzó a apuntalarse de este lado del charco con el apoyo de grandes promotores de eventos que comenzaron a colocarlo en carteles de festivales como Tecate Pa’l Norte, en Monterrey, y Corona Capital, en la Ciudad de México.

“Me fue muy, muy bien, porque aunque toqué temprano, había mucha gente. Fue el último concierto de la gira que tenía en ese momento, y estuvo muy entretenido, con la gente cantando, bailando, además de que invité a mi amigo Cuco para tocar una canción que tenemos juntos… Fue un momento muy lindo”, recuerda sobre su presentación en el Corona Capital.

Para la primera mitad de 2022, Muñoz y compañía se preparan para salir de gira por las principales ciudades de Europa, donde tienen agendadas más de 23 fechas, con un intermedio por Latinoamérica, donde ya han confirmado seis fechas, incluida una en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 1 de mayo.

“LA NOVELA”

En medio de todo este panorama francamente alentador, el proyecto también anunció la salida de una nueva canción, precisamente en colaboración con Cuco, llamada "La Novela". Se trata de una balada de cinco minutos en la que escuchamos a ambos artistas hacer armonías e intercambiar versos por encima de un juego de teclados, guitarras y baterías inspiradas en los años sesentas.

Se trata del primer lanzamiento de boy pablo para el 2022, que de alguna manera da continuidad al estilo retro de melodías soleadas y serenas que ya son parte de su sello característico.

Antes de terminar la charla, Nicolás nos dice que no quiere hacer demasiados planes para el futuro. Cuenta que no está seguro de si seguirá mucho tiempo con el proyecto de boy pablo, para ver qué tan lejos puede llegar, o si en algún momento comenzará a lanzar música que firme de otra manera.

También asegura que le gustaría incursionar en el área de la producción musical, aunque reflexiona unos segundos y puntualiza que también podría combinar ambas actividades:

“Nunca se sabe, sólo tengo 22 años, así que todo puede pasar”, asegura.









