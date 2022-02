Sound of freedom abre concierto de Danny Ocean en la Velaria de la Feria León

León Gto.- Sound of freedom, es un cuarteto de jóvenes amantes de la música, los cuales surgieron luego de un reality show, cuyo casting fue a través de la red social TikTok, mismos que este día 9 de febrero abrirán el concierto de Danny Ocean en la Velaria de la Feria 2022.

En entrevista exclusiva para el Sol de León, el grupo creado por Eliot Media, junto con Héctor Martínez y Arturo López Gavito, dentro del reality llamado "Sound of freedom", afirmó que está muy emocionado por ser teloneros de un artista como Danny Ocean, donde además afirman que el show estará lleno de sorpresas.

Sus integrantes: Daniela Rosell de 21 años, Luis Arambula de 23 años, Enero del Moral de 25 años y Felipe Romano de 14 años, han debutado con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Cheeky Boom" con más de 100 mil reproducciones en YouTube, desde su estreno el 20 de diciembre.

"Sound of freedom o SOF por sus siglas en inglés, que al mismo tiempo significa el sonido de la libertad, surgió de un divertido reality, qué principalmente fue conocernos a nosotros cuatro y conocer a la audiencia, dónde también pasamos varias pruebas para demostrar nuestro talento", comentó Daniela Rosell.

Bajo un concepto "No grender band" dirigido principalmente a la generación Z, surgió la idea de realizar una banda a través de TikTok, donde había que subir tres videos cortos, uno cantando, uno bailando y la otro explicando porque querías ser parte del grupo, donde participaron cientos usuarios de la plataforma.

"En el reality nos ponían una serie de retos, cómo realizar canciones con coreografía, en muy poco tiempo menos de 12 horas, recuerdo que también nos pusieron otro dónde quien bailara mejor la coreografía del sencillo Cheeky Boom iba a tener una participación especial en el video, que al final se lo ganó Dani y sale el principio muy guapa bajo los rayos del sol, tienen que verlo", mencionó Felipe Romano.

Sobre el concierto que darán antes de que Danny Ocean se presente, para la clausura de los espectáculos de la Velaria de la Feria Estatal de León, el grupo comentó que están guardando una gran sorpresa para todo su público.

"Es una ciudad que me ha dado tanto, además es mi estado, soy originario de San Francisco del Rincón, me apoyaron cuando estuve en la voz, es una calidez muy grande la que me ha dado León Guanajuato, el año pasado yo abrí el concierto de María José y presentarse ahora como grupo estamos muy emocionados de presentarnos en esta Feria, en un concierto sold out, es una gran experiencia la que vamos a vivir, no la podemos creer", dijo Enero del Moral.

Al ser tiktokers, los cuatro jóvenes manejan muy bien al público, por lo que aseguran que no están nerviosos de presentarse en una de las ferias más importantes, dónde además esperan conectarse con cada una de las personas, para así invitarlos a que se sumen al grito de libertad.

"A partir de este concierto se viene mucho contenido digital del grupo, contaremos el día a día de cada integrante, además durante todo el año habrá mucha música, así que se está escuchando mucho de nosotros", finalizó Luis Arambula.