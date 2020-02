Sorprende y arma gran fiesta Steve Aoki en el Teatro del Pueblo

León, Guanajuato.- El concierto de Steve Aoki estuvo enmarcado de momentos que se han quedado guardados en la memoria de los asistentes que se dieron cita con el famoso Dj estadounidense de fama mundial en la Velaria de la Feria Estatal de León 2020.

Aoki salió al escenario para entregarse a su público ávido a su electro, a su estilo de tocar la consola, que esperó hasta las 11 de la noche para ovacionarlo con gritos y así aclamaron su nombre que apareció letra por letra en una enorme pantalla:” ¡Aoki... Aoki... Aoki!”.

Steve Aoki fue quien cerró el Festival de Música Electrónica “Water Castle” en el Teatro del Pueblo con un espectáculo tecnológico en el que enmarcó sus éxitos y un set de pistas que en el transcurso de la noche sorprendieron a la audiencia.

La pequeña Rumania Noriega gran fan de Aoki, buscó tomarse la fotografía con su ídolo, y su esfuerzo y de sus padres Miguel Noriega y Kenia Luna, le valieron que el Dj le regalara su libro “Blue The color Of Noise”.

Algunos visitantes llegaron desde las primeras horas de la mañana de este lunes y es que querían ver de cerca a uno de los mejores Dj del mundo, su llegada con horas de anticipación, fue recompensada por el propio Aoki, pues tomó sus celulares y se tomó selfies o incluso se dejaron llenar la cara de pastel.

El Festival de Música Electrónica inició en punto de las 5:00 p.m. El ánimo del gentío estalló desde que el primer Dj tocó la consola y al iniciar el ritmo de “El Cartel de ello hipopótamos”, seguido por “Dj Gus”, “Gorka”, “Rocio Pergon”, “The War”, “Vicrey”, “Tadeo Fernández”, “Welcome to the Castle”, “Criminal Sounds”, “Save the Rabbits”.

Cada Dj expresó su estilo y su ánimo con diferentes remixes de canciones sonadas. El ánimo del gentío no paro hasta después de la medianoche cuando el estelar, Steve Aoki, terminó “Water Castle”.

Aoki le puso un toque mexicano a su set de canciones como “El sonidito” “Puto” y “Qué le pasa a Lupita”, sorpresas que hicieron recalcar los ánimos con gritos y un gran baile en el Teatro del Pueblo. El Dj culminó el evento en punto de las 12:37 a.m.

Follow along to the words of Maldad now with Lyrics on @AppleMusic !! @maluma pic.twitter.com/R8X5Eoi5Q9 — Neon Future Aoki (@steveaoki) February 3, 2020

Ver esta publicación en Instagram ¡@steveaoki en la #FeriaLeón2020! 📷: @feriadeleon #concierto #música #León #WaterCastle Da clic aquí ➡️ www.elsoldeleon.com.mx Una publicación compartida por El Sol de León (@elsoldeleon) el 4 de Feb de 2020 a las 6:28 PST