Sol Rosa: la artista argentina que está dejando huella en el Texmex

La música Texmex tiene una nueva voz que promete conquistar corazones en todo Latinoamérica y México. Sol Rosa, una cantante argentina con una gran pasión por la música mexicana, ha logrado darle un giro único al género con su primer disco, que ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores. Con una propuesta fresca, moderna y profundamente emocional, Sol Rosa está demostrando que el Texmex tiene mucho por ofrecer en la actualidad.

"Mi amor por México y su cultura siempre estuvo ahí. Desde pequeña, me sentí atraída por la música y las tradiciones mexicanas", nos cuenta Sol Rosa, quien siempre soñó con estar conectada con el país que la inspiró desde sus inicios. Selena y Thalía fueron dos grandes influencias en su vida, y a lo largo de su carrera, esas influencias se fusionaron con su propio estilo para crear algo nuevo. "Selena fue mi gran referente, me inspiró profundamente con su música, y Thalía también me mostró cómo llevar el Texmex de una manera moderna y fresca", confiesa.

Sol Rosa es un claro ejemplo de cómo la música puede ser un puente entre culturas. Aunque es argentina, su amor por México la ha llevado a interpretar la música Texmex con una autenticidad que la hace destacar. “Quiero que mi música sea una forma de conectar a la gente. Que al escuchar mis canciones, puedan sentirse identificados, que logren olvidarse de sus problemas y disfrutar del momento", nos explica la cantante, quien se ha propuesto hacer de su música una fuente de alegría y consuelo para sus seguidores.

De su disco, que incluye diez canciones, hay dos que destacan especialmente para Sol Rosa. “Bien sabes que te amaba” es, para ella, la más emocional. “Es una canción con mucha carga sentimental, muy Disney. Cuando la escuchas, te transporta a un lugar donde solo hay amor”, asegura. En cuanto a “Ya es tarde”, otra de las canciones más movidas, nos dice: “Es muy movida, tiene ese toque Texmex que tanto me gusta. Es una canción que te pone a bailar sin pensarlo”.

Sol Rosa tiene influencias de artistas de diferentes géneros. Desde las grandes voces de Selena y Thalía, hasta el pop internacional de artistas como Amy Winehouse, Katy Perry y Britney Spears. "Me encanta el pop, y esas artistas me enseñaron cómo hacer música que no solo sea para escuchar, sino para vivirla. La música tiene que ser una experiencia", explica.

A pesar de que este es su primer disco, Sol Rosa tiene grandes aspiraciones. “Quiero que mi voz llegue a todos lados. La recepción ha sido increíblemente positiva, y eso me hace pensar que voy por el camino correcto. La gente se ha conectado mucho con lo que hago, y eso es lo que me motiva a seguir”, afirma con entusiasmo.

Además de sus planes de hacer colaboraciones con otros artistas y seguir creciendo en la música, Sol Rosa tiene claro su mensaje para todos los que sueñan con seguir sus pasos. "Nunca dejen de luchar por sus sueños. La disciplina y la constancia son lo más importante. Si uno realmente cree en lo que hace, puede lograr todo lo que se proponga", asegura.

Con su energía, talento y una propuesta única, Sol Rosa está llamada a ser una de las grandes exponentes del Texmex en los próximos años. Su futuro es brillante, y no cabe duda de que su música seguirá tocando el alma de muchas más personas en todo el mundo.

